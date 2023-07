Az ilyen esetekről általában részletesen is beszámol a rendőrség, éppen azzal a céllal, hogy mások is láthassák, mennyire kell vigyázni a többi közt az internetes vásárlások, ügyletek során is. Sajnos az utóbbi időben térségünkben is megszaporodtak a kibertérben elkövetett bűncselekmények.

A Fejér Vármegyei Rend­őr-főkapitányság ezen a héten például arról adott ki tájékoztatót, hogy egy móri lakos számlájáról emeltek le négymillió forintot.

Mint azt írták, július 21-én tett feljelentést az áldozat a rend­őrségen arról, hogy néhány nappal korábban csalók megtévesztették, és a számlájáról két részletben, közel 4 millió forintot emeltek le. A Móri Rendőrkapitányság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntett miatt indított büntetőeljárást. A sértett elmondta, hogy kis mennyiségben, befektetési céllal szeretett volna vásárolni kriptovalutát, ezért a Facebookon kutakodni kezdett, hol van erre lehetősége. Azelőtt soha nem vásárolt, így jártassága nem volt benne. Szimpatikus is lett számára egy oldal, amelyen az volt olvasható, hogy bizonyos pénzösszeg befizetése után tud vásárolni bitcoint. Miután a befektetési összeget átutalta a megadott számlaszámra, arról tájékoztatták, hogy hamarosan egy bróker fogja telefonon keresni. Így is történt. Egy napon belül öt különböző telefonszámról kereste ugyanaz, a magát brókernek kiadó férfi, aki rá akarta beszélni a sértettet arra, hogy adja meg a bankkártyája számát. Ő ebbe nem ment bele, mire a telefonáló rábírta, hogy telepítse az Anydesk nevű alkalmazást a számítógépére, hogy megkönnyítse a munkáját, majd rávette az óvatlan áldozatot, hogy nyissa meg az OTPdirekt felületét és adja meg a személyi igazolvány és lakcímkártya adatait is. Ahogy mindez megtörtént, SMS-t kapott arról, hogy majd 2 millió forintot vontak le a számlájáról. Mindeközben telefonon kapcsolatban voltak, így azonnal kérte az ismeretlen férfit, hogy utalja vissza a pénzt a számlájára. A csaló szabadkozott, hogy ezt nem tudja megoldani, mert a bank nem engedélyezi. A jóhiszemű sértett ekkor felhívta a banki ügyintézőt, aki tájékoztatta őt arról, hogy a bank zárolta a számláját a gyanús tranzakció miatt. A sértett azonban (aki továbbra sem látott kivetnivalót az ügyletben) kérte a tiltás feloldását, így a csalónak újra könnyű dolga akadt, és ismételten közel 2 millió forintot emelt le a számláról, miközben vonalban voltak egymással.

Mindig tájékozódjunk előzetesen az interneten az adott szolgáltatóról!

Az a konkrét veszély engem nem fenyeget, mint a móri áldozatot, mert számomra a kriptovaluta meg a bitcoin fogalma annyira távoli és megfoghatatlan, hogy felőlem a Superman vagyonát is hívhatnák így. Viszont a kibertérben számos más esetben is kellő óvatossággal kell lennünk ahhoz, hogy elkerüljük a csalásokat. A rendőrség jó néhány tanáccsal is szolgál annak érdekében, hogy ne essünk áldozatul a megtévesztéseknek.

Mindig figyeljünk a hirdetés nyelvezetére, hiszen sokszor helytelen magyar kifejezésekkel tűzdelt, fordítóprogrammal generált a szöveg a hamis hirdetéseknél. Tájékozódjunk előzetesen az adott szolgáltatásról, keressünk rá az interneten, mert így a korábbi károsultak bejegyzései segíthetnek abban, hogy ne váljunk mi is a következő sértetté. Ha feltűnően nagy hozamot ígér egy szolgáltatás, érdemes még inkább óvatosnak lenni! Nem jogszerű, amennyiben a befektetéshez a szolgáltató aránytalan kezelési költséget kér azért, hogy pénzéhez jusson. Az ügylet során ne adjuk meg személyes adataikat az interneten és ne küldjünk illetéktelen személyeknek másolatot okmányaikról. Továbbá az is kiemelten fontos, hogy távoli hozzáférést soha ne adjunk meg számítógépükhöz. Ismeretlen személyek felhívására ne telepítsünk semmilyen programot vagy applikációt!

Amennyiben a befektetési szolgáltató további pénzt kér, hogy a már befektetett pénzt visszautalja, semmiképpen ne teljesítsük a kifizetést, hanem jelezzük ezt az esetet a bankunknak és az illetékes rend­őri szerveknek is.