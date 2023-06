Több helyen szivattyúztak a tűzoltók

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a heves felhőszakadásban felgyűlt esővíz miatt kérték a legtöbbször a tűzoltók segítségét június 6-án Fejér vármegyében. Úrhidán a Petőfi utcában hömpölygött, és több udvart, pincét elöntött a csapadék. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók és a Sárvíz Tűzoltó Egyesület önkéntesei a családi házak alagsorából kiszivattyúzták a vizet, miután - az önkormányzat együttműködésével - egy erőgéppel a csapadék hatékonyabb elvezetése érdekében megkotorták az árkok átereszét. Szabadbattyánban is egy családi ház pincéjébe, Székesfehérváron pedig egy garázsba tört be a víz, mindkét helyszínen szivattyúval avatkoztak be az egységek.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban is csapadékos időjárás várható Fejér vármegyében. Felhőszakadással kísért zivatarok alakulhatnak ki, rövid idő alatt nagyobb mennyiségű csapadék is hullhat. Éppen ezért fontos, hogy tisztán tartsuk a felszíni vízelvezető árkainkat, vagyis ha feltöltődött, mélyítsük ki, ha az átereszek eltömődtek, akkor kotorjuk ki, és ha fűvel borított a házunk előtti árok, akkor időben gondoskodjunk annak rendszeres kaszálásáról.

A katasztrófavédelem évek óta rendelkezik egy mindenki számára elérhető, ingyenesen letölthető applikációval, a VÉSZ nevű programmal. Ez a balesetek, tűzesetek mellett hasznos időjárási előrejelzéseket is közöl, még jóval azelőtt, hogy azok bekövetkeznének. Érdemes letölteni, hiszen a csapadékos, viharos időjárásra való felkészülés egyik legfontosabb eleme a tájékozódás.