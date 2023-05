A nyomozás adatai szerint a két gyanúsított négy sértettet, két nőt és két férfit – akik közül ketten hajléktalanok voltak – előnyösnek tűnő ígéretekkel, a nehéz anyagi helyzetükből fakadó kiszolgáltatott helyzetüket kihasználva rábírtak arra, hogy egy nagykarácsonyi, illetve alapi ingatlanba költözzenek és munkát végezzenek. A szállásul szolgáló házban illemhely nem volt, mosási és tisztálkodási lehetőség lavórból történt, folyóvíz nem volt bevezetve. A gyanúsítottak a sértetteket minden hétköznap, időnként szombatonként is egy másik településen lévő gyárba vitték, ahol takarító munkát kellett végezniük. A munkáért a megígért fizetés helyett két sértettnek napi 2.000,- Ft-ot adtak, amelyből saját maguknak kellett biztosítani a napi ellátásukat, míg a többi sértett részére a napi fizetést a gyanúsítottak önkényesen, előzetes megállapodás nélkül fizették ki. A gyanúsítottak a nehéz anyagi körülményeiből adódó helyzetét kihasználva egy ötödik férfit is takarító munkára szerveztek be.

A cselekmény kiemelkedő tárgyi súlya és törvényi fenyegetettsége, - amely a jelenlegi minősítés mellett öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés - megalapozza a szökés, elrejtőzés veszélyét. Alaposan lehet tartani a bizonyítás megnehezítésének a veszélyétől is a tanúk jogellenes befolyásolása útján, továbbá a sértetti kör esetleges bővülése révén. A gyanúsítottak egyike a cselekményt erőszakos többszörös visszaesőként követte el, míg a másik férfi büntetőeljárás hatálya alatt állt, így vonatkozásukban a bűnismétlés reális veszélye fennáll.

A Székesfehérvári Járásbíróság az ügyészi indítványnak helyt adott és elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását, a döntés fellebbezésükre tekintettel nem végleges.