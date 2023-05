Az esetről a What'kertinfo portál készített felvételeket, amit a közösségi oldalukon is megosztottak. A leírás szerint a nem mindennapi tűz Eötvös-Petőfi utca sarkán történt. Hogy mi okozhatta a tüzet egyelőre nem tudni, kérdéseit társoldalunk a baon.hu elküldték az áramszolgáltatóhoz is. A városban egyébként mától hálózati munkákat végeznek a villamoshálózaton és mint város közösségi oldalán írták, több utcában is áramszünet várható a munkavégzés idején.

A mai munkálatok a közzétettek szerint érintették a Petőfi utca egy részét is. A munkavégzést kedden is folytatják Soltvadkert több területén.