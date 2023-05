A Bicskei Járási Ügyészség zaklatás vétsége miatt vádat emelt azzal a férfival szemben, aki anyját zaklatta hónapokon keresztül.

A vádirat szerint a férfi azért, hogy anyjától pénzt, illetve élelmet kérjen, továbbá, hogy a magánéletébe, illetve a mindennapi életvitelébe beavatkozzon, 2022. május és 2022. augusztus között közel 400 alkalommal kezdeményezett telefonhívást. Többször személyesen is megjelent az anyja házánál annak ellenére, hogy a sértett a férfi telefonszámának letiltásával, illetve személyesen is egyértelművé tette a számára, hogy nem szeretné a gyakori kapcsolatfelvételt, és anyagilag sem akarja őt támogatni. A férfi telefonhívásaival az éjszakai órákban is zaklatta az anyját.

A férfi 2022. augusztus 2-án megjelent a nő otthona előtt és hangosan kiabálva pénzt követelt tőle, közölte vele, hogy amíg nem ad neki pénzt, nem megy el a helyszínről. A sértett végül a számára kellemetlen helyzetből való szabadulás miatt 3.000,- Ft-ot adott a fiának. A férfi hulladékot is dobott a sértett udvarára, majd a következő nap ismét pénzt követelt tőle, amelyet a nő már megtagadott, ezért a férfi a hulladékgyűjtő tartalmát az ingatlan előtti árokba borította, majd anyjának sértő kézjelet mutatva távozott a helyszínről.

Az ügyészség vádiratában a terhelttel szemben, tárgyalás mellőzésével közérdekű munka büntetés kiszabását indítványozta.