A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt héten 47 közlekedési baleset történt, azok közül nyolc végződött személyi sérüléssel. A balesetekben összesen tízen sérültek meg. - írja a police.hu.

Összesen 207 esetben kellett intézkediük az egyenruhásoknak gyorshajtás, tilos jelzésen áthaladás, előzési tilalom, a kanyarodási szabályok, illetve záróvonal figyelmen kívül hagyása, valamint a követési távolság be nem tartása miatt. További 146 esetben pedig a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt léptek fel a rendőrök. Ittas járművezetés miatt 11 esetben történt intézkedés. A közlekedésbiztonság javítása érdekében az ellenőrzéseken kollégáink drónt is bevetettek, amelynek során sajnos számos esetben szembesültek jogsértő magatartással.Az egyenruhások az említett időszakban 94 szabálysértési eljárást kezdeményeztek, 436 helyszíni és 235 közigazgatási bírságot szabtak ki, és 18 közigazgatási eljárást kezdeményeztek. Ezúton is felhívjuk a járművezetők figyelmét arra, hogy a vármegye bármely pontján, bármikor számíthatnak rendőri jelenlétre, drónos forgalomellenőrzésre a következő hetekben, hónapokban is. Kérjük, hogy minden esetben tartsák be a közúti közlekedési szabályokat, hiszen ezáltal, valamint kellő odafigyeléssel, toleranciával, és egymás iránti felelősséggel a tragédiák zöme megelőzhető!