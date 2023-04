Azt írják, hogy az alapos ellenőrzésnek köszönhetően egy illegális mobiltelefont találtak a felügyelők egy fogvatartottnál, aki nem mindennapi helyre rejtette a tiltott tárgyat. Bár a közleményből nem derül ki, hogy férfi vagy nő fogvatartottról van-e szó, az mindenesetre kellőképpen leszűkíti a kört, hogy nem sok olyan testüreggel rendelkezünk, ahová beférne egy körülbelül 7 centi magas és 3 centi széles készülék.

Az intézet azt is írt, a hogy a fogvatartottat fegyelmi eljárás formájában vonják felelősségre, és szabálysértési eljárást is kezdeményeznek ellene. Ezt követően a fogvatartás biztonsága érdekében a rá vonatkozó biztonsági szabályok szigorítására, valamint a kapcsolattartás részleges korlátozására is sor kerülhet.

A büntetés-végrehajtási szervezet kiemelt figyelmet fordít a tiltott tárgyak bejutásának megakadályozására, illetve megelőzésére. Ezt a célt szolgálják azok az új szakmai módszerek és technikai újdonságok bevezetése, amelyek radikálisan csökkentik a bejuttatás lehetőségeit. A folyamatos ellenőrzések eredményeként idén már 98 darab tiltott mobiltelefon találtak a kollégák a hazai börtönökben.