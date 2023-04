A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának munkatársai 2023. április 22-én Dunaújvárosban, az Újtelepi Öko-napon várták mindazokat, akik szerették volna nyilvántartásba vetetni kerékpárjukat.

Fotó: Szabone Zsedrovits Eniko

A program lényege, hogy a kerékpárok adatai egy biztonságos, a rendőrség számára is hozzáférhető nyilvántartásba kerülnek. Ezáltal a biciklik egy esetleges bűncselekmény esetén visszakereshetőek, könnyebb a felderítésük, valamint a tulajdonoshoz történő visszajuttatásuk is. A rendőrség bűnmegelőzési szakemberei rögzítik a kerékpár adatait - szín, típus, gyártó, gyártási szám, jellegzetességek - majd fényképfelvételeket is készítenek róla.

Fotó: Szabone Zsedrovits Eniko

A rendezvényen, melyen összesen 16 kerékpár lett nyilvántartásba véve, a kétkerekűek tulajdonosai tájékoztatást kaptak arról is, hogy a regisztráció után törzskönyvet is igényelhetnek a bikesafe.hu oldalon, emellett pedig akár biztosítást is köthetnek kerékpárjukra.