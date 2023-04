A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság szakemberei nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra, rendszeresen tartanak előadásokat különböző korosztályok számára (az óvodásoktól kezdve az idős polgárokig), illetve rendezvények alkalmával személyes tájékoztatóval, tanácsadással is szolgálnak az állampolgároknak.

Legutóbb, április 4-én például a baracsi Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak beszélt a biztonságos internethasználatról, egyúttal az internetes zaklatás veszélyeiről Kiss Dénes rendőr őrnagy, a dunaújvárosi kapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője.

- Talán triviálisnak hangzik, de igenis fel kell hívni a gyermekek figyelmét az olyan alapvető tényekre, hogy az internet adta anonimitás miatt nem tudhatják, hogy kivel kerülnek kapcsolatba, és arra is, hogy ne osszanak meg kihívó vagy túl személyes képeket, mert ezzel visszaélhetnek mások. Sajnos vannak példák ilyen megtörtént bűnügyekre szűkebb térségünkben – mondta lapunknak Kiss Dénes.

Az online világ persze nemcsak a fiatalokra jelenthet veszélyt. Számos esetet hallhattunk (helyben is), amikor rossz szándékú emberek próbálnak bankkártyaadatokat, jelszavakat kicsalni.

- Legyünk mindig elővigyázatosak, és bizony gyanakvóak is, hogy megelőzhessük a bajt- hangsúlyozta az őrnagy, aki egy korábbi interjúban részletezte is az adatvédelemmel kapcsolatos legfőbb megelőzési tanácsokat.

Ha valaki mégis bűncselekmény áldozatává válik, több fórumon is segítséget kérhet. Az elsődleges védelmi vonalat egyértelműen a rendőrkapitányság jelenti, ahol a rendőrök mellett még egy áldozatsegítő szakügyintéző is a rendelkezésre áll. A segítségnyújtás lehetőségéről ebben a cikkünkben számolt be részletesen az őrnagy.

A rendőrség elhivatott kollégái természetesen a Bűnmegelőzés napjára is szerveznek prevenciós akciót, szórólapokkal, tanácsokkal szolgálnak a járókelőknek a város különböző pontjain.

- A korábbi évekhez hasonlóan idén is találkozhatnak velünk az állampolgárok különböző rendezvényeken, legyen az Dunaújvárosban vagy a környező településeken. „Bűnmegelőzési Szolgálat” feliratú sátorral települünk ki, itt kereshetnek fel minket. Bátran fordulhatnak hozzánk tanácsért, segítünk abban például, hogy mit tehetnek, hogyan előzhetik meg azt, hogy bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés áldozatává váljanak. Arra az esetre is tudunk tanácsokat adni, hogy mit lehet tenni, ha már megtörtént a baj. Természetesen más bűnmegelőzési témákban is rendelkezésre állunk- mondta Kiss Dénes.

Vázolta, hogy április 22-én ott lesznek az Újtelepi Ökonapon, ahol a BikeSafe program keretében ingyenes kerékpár regisztrációra is lehetőség lesz. Kitelepülnek április 26-án a Hild Technikum iskolai programjára is. Részt vesznek az Adonyi Egészségnapon is, amely június 3-án lesz a település művelődési házának udvarán. Itt például a „Házhoz megyünk!” bűnmegelőzési programmal készülnek. Továbbá a most kezdődő Közbiztonsági rendezvénysorozat eseményein is találkozhatnak a bűnmegelőzési csapattal.