Ez a program is alapvetően prevenciós célokat szolgál, csak most nem a játékosság kapja az elsődleges szerepet, hanem a minél biztosabb tudás, hiszen a három legjobban teljesítő diák továbbjut a vármegyei fordulóba. Városunkban a közlekedésbiztonsági programok egyik elhivatott és lelkes szervezője Kőhalmi László főtörzszászlós, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának helyettes vezetője, illetve a helyi baleset-megelőzési bizottság titkára. Mint azt kérdésünkre elmondta, a szerdai versenyen harminc kérdést kellett helyesen megválaszolniuk a fiataloknak, szöveges és képes feladatokat egyaránt, akárcsak egy KRESZ-vizsgán. A diákok életkorának megfelelő kérdéssort Kőhalmi László állította össze.

A feladványok közt volt például egy olyan, hogy mindig meg kell-e állni a Stop táblánál. Három lehetőség közül választhattak a versenyzők: igen – nem – nem, ha rendőr vagy fényjelző irányítja a forgalmat. Beugratós a kérdés, talán még nem is indultak be az agytekervényeim a reggeli órákban, de kapásból rávágtam, hogy igen. Ez pedig helytelen válasz, ugyanis a hierarchiát a rendőr-lámpa-jelzőtábla sorrendje jelenti. Hiába, oda kell figyelni mindig mindenre, ez a biztonságos közlekedés alapja is. A Dózsa iskola fiataljai ezt bizonyára jól tudják, hiszen Bebesi Csaba pedagógus (aki felkészítette és elkísérte a dózsás csapatot) sokat tesz azért, hogy minél alaposabb és szélesebb KRESZ-tudással rendelkezzenek a diákok. Mint azt a beszélgetésünk során elmondta, fontosnak tartaná, hogy a közlekedésbiztonsági ismeretek is bekerüljenek a tananyagba.

Ezen a véleményen osztozott Horváthné Ottinger Hajnalka, a Móricz iskola igazgatónője is. Mint azt elmondta, bár nincs külön tanóra erről, viszont igyekeznek például a környezetismereti vagy a technika órák tananyagához kapcsolódóan beépíteni a közlekedési ismereteket, a fakultatív programjaik mellett. A tapasztalatok is azt mutatják, hogy már minél fiatalabb korban érdemes megtanítani a gyermekeket az alapvető közlekedési szabályokra. A rendőrség baleset-megelőzési kampányának fontos szereplői az óvodás korú gyermekek is. Most legközelebb például a helyi apróságok számára április 24-én rendezik meg a már hagyományos és népszerű Pindúr Pandúr vetélkedőt, közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési játékokkal egyaránt.