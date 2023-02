Seres Anita őrnagy, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője január 14-én este telefonhívást kapott – írja a Zsaru Magazin Fcebook-oldala.

– Egy idős kocsmárost raboltak ki, a kollegákkal azonnal a helyszínre siettünk, ahol a férfi már várt minket. Az arccsontja eltört, a szeme bedagadt. Miután a vendégek hazamentek, lezárta a kasszát, és éppen a kocsma ajtaját csukta volna be, amikor megütötték, és elájult. Amikor magához tért, a pénztárcája már nem volt sehol, és valaki a kasszából is elvitte a bevételt. Segítséget akart hívni, de a mobiltelefonja is eltűnt. Átment az út túloldalán lévő benzinkúthoz, ahol az alkalmazottak azonnal értesítették a hatóságokat. Az idős férfi semmilyen személyleírást nem tudott adni, mivel nem látta támadóját, ráadásul térfigyelő kamera sem volt a vendéglátóhelyen. Sajnos nyomkereső kutyát sem lehetett bevetni, mert szennyezett volt a helyszín. Tudtuk, nehéz dolgunk lesz – mondta az őrnagy.

A képen: Seres Anita őrnagy

Forrás: Zsaru Magazin Facebook-oldala

Mivel a kocsma nagyon kieső helyen van, így többnyire azok járnak oda, akik a környéken laknak. A rendőrök arra jutottak, hogy valószínűleg az elkövető az egyik vendég lehetett. A megtámadott férfi öt embert nevezett meg, akik a zárás előtt még a kocsmában voltak, némelyiknek csak a becenevét tudta, de a nyomozók felkeresték őket. Két illetőről tudták, hol laknak, hozzájuk járőrök mentek, a másik három vendég felkeresését pedig Seres Anita őrnagy vállalta Papp Krisztián és Minkó Mihály őrmesterekkel. A zsaruk tudomására jutott az is, hogy egy vendég aznap este taxit hívott, így időközben a taxisofőrt is megkeresték.

– Mivel azt az információt kaptuk, hogy a taxis már hazatért, így a lakására indultunk.

– meséli Minkó Mihály őrmester, járőr.

– Azonban sem őt, sem pedig az autót nem találtuk ott. Eközben a kihallgatást végző kollegák értesítettek bennünket, hogy a tanúk elmondása szerint a kocsma egyik vendége, a 44 éves K. Csaba panaszkodott nekik, hogy nincs pénze, és cigarettát is próbált kérni a többi vendégtől. Felmerült a lehetőség, hogy ő lehetett az elkövető, ezért elindultunk a lakhelyére. Útközben, az egyik kereszteződésnél láttuk, hogy épp a keresett taxis halad el mellettünk. Azt is láttuk, hogy egy utas ül a kocsiban, aki nagyon hasonlít az általunk keresett K. Csabához. Azonnal utánuk mentünk, de nem akartuk megállítani a taxit mindaddig, amíg nem vagyunk biztosak benne, hogy valóban K. Csaba ül benne. Amikor viszont a taxis ráfordult arra az útra, amely a férfi lakhelyéhez vezetett, már szinte biztosak voltunk a dolgunkba, így megállítottuk a gépjárművet – összegezte Minkó Mihály.

– Az utas, mivel rablással gyanúsítottuk, ki sem szállhatott az autóból, hiszen akár meg is támadhatott volna minket – vette át a szót Papp Krisztán őrmester, járőr.

– Kértük, hogy az ablakon keresztül adja ki a személyes okmányait. Ekkor vettük észre, hogy mindkét ökle véres.

Mivel tudtuk, hogy a támadó ököllel ütött, így olyan embert kellett keresnünk, akinek a kézfején sérülés látszik. K. Csabát megbilincseltük, majd átvizsgáltuk a ruháit. Volt nála 14 ezer forint, cigaretta és ital.

A férfinak nemcsak a keze sérült meg, hanem a szája is. A nyomozók később megtudták az okát.

K. Csaba bevallotta feleségének, hogy kirabolta az idős kocsmárost

Forrás: Zsaru Magazin Facebook-oldala

– Behívtuk a kapitányságra K. Csaba élettársát is, aki 2 éves kislányával érkezett. A nő elmondta, hogy párja este beállított hozzá, majd letett a konyhaasztara egy köteg pénzt, és közölte, hogy kirabolta a kocsmárost. A nő elmondta, hogy hetek óta nem adott pénzt haza a párja, éheztek a kislányával, de amikor meghallotta, honnan van a több ezer forint, elzavarta a férfit otthonról a pénzével együtt – mondta Papp Krisztián.

– K. Csaba útja ezután egyenesen egy szórakozóhelyhez vezetett. Visszanéztük a kamerák felvételeit, és meg is találtuk rajta a férfit, aki itt is összeverekedett az egyik vendéggel, ami megmagyarázta a sérülést a száján. Ezt követően taxival indult haza, ahova már nem érkezett meg, ugyanis közben belénk botlott – teszi hozzá az őrnagy.

A rendőrök nagyon megsajnálták a kislány, aki valóban nagyon éhes volt. Így ameddig kihallgatták az édesanyát, addig a nyomozók enni adtak neki.

– A kapitányságon mindenkinek megesett a szíve a csöppségen.

Minden kollega lázasan kereste, lapul-e nála valamilyen édesség, amit odaadhatna neki – mondja Seres Anita.

K. Csabát őrizetbe vették, rablás és testi sértés bűntettével gyanúsítják. A bíróság január 15-én elrendelte a letartóztatását. Elfogása a szerencsén is múlott, a rendőrök jókor voltak jó helyen. Ez azonban nem az első ilyen eset. Papp Krisztián elmesélte, hogy három évvel ezelőtt szintén a szerencsének köszönhette egy sorozatbetörő elfogását.

– Akkoriban folyamatosan bejelentéseket kaptunk tanyabetörésekről. Kocsikból vittek el értékeket. Amikor ez már két hónapja tartott, elhatároztuk a kollégákkal, hogy véget vetünk neki. Megbeszéltük a járőrökkel, hogy minden este a saját autóinkkal fogunk menni ellenőrizni az összekötő- és mellékutakat, még a szabadnapokon is. Egyszer éjfél körül egy férfi biciklizett Bugac felé, akit azonnal megállítottuk. Kérdeztük tőle, hova megy az éjszaka közepén. Azt felelte, dolgozni megy 4 órára, de nagyon összefüggéstelenül beszélt. Átvizsgáltuk a kerékpárját, és egy nagy méretű villáskulcsot találtunk. Elkértük a személyi okmányait, majd elengedtük. A kollegák a már ismert lakcíméhez hajtottak, és vártak. Ahogy sejtettük, nem dolgozni indult, 40 perc múlva már otthon is volt. A férfi a számonkérés után már elismerte a bűncselekményeket, összesen 27 autóból lopott. Az elfogásban résztvevők a polgármestertől jutalmat is kaptak – összegezte Papp Krisztián.