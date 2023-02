- Csakhogy ezúttal nem járt szerencsével, a 16 éves lány megmutatta az osztálytársai mellett a szüleinek is az üzenetet – ugyanis ők mindent megbeszélnek otthon –, amit rögtön le is mentettek. Az osztálytársaknak is helyén volt az eszük, lefényképezték a bakancsos lábukat, és elküldték neki. Az édesanya pedig felháborodásában – merthogy korábban őt is zaklatták férfiak interneten ismerkedési szándékkal, hímtagjuk fotójával –, és hogy másokat ne érjen felkészületlenül, megosztotta a közösségi média csoportjaiban. Mint mondta, nála „teljesen kiverte a biztosítékot” egyrészt az, hogy a kiskorú lányának ilyen üzenetet írt, no meg az, hogy miután közzétette az „invitálásról” készült képernyőmentést, őt is megkereste privát üzenetben a zaklató: „Szóval te rakosgatsz ki engem csoportba te beteg idióta xd köszi az ingyen reklámot azt Majd én eldöntöm mivel keresek pénzt és kire mivel írok rá xd köszi te agyhalott.”

Volt egy közös ismerősük, ezért engedte meg, hogy üzenetet írjon neki az ismeretlen „lány” – erre nem számított Fotó: DH

Fotós: Enikő Szabóné Zsedrovits

Nagy szerencse, hogy a lányban nem hagyott túl mély nyomot az üzenet, ugyanis éppen most váltott iskolát, mert az előzőben verbálisan bántalmazták az osztálytársai, aminek következtében annyira szorongott, hogy rendszeres vendégei voltak a sürgősségi osztálynak. A szülők undorítónak és félelmetesnek látják a dolgot, bármit el tudnak képzelni a perverz jelenség mögött, azt sem tartják elképzelhetetlennek, hogy egy pedofil férfi áll az üzenetek mögött. A kommentek között olyan feltételezések is előkerültek, hogy ez csak a kezdet, a beetetés időszaka, lehet, hogy később már meztelen felsőtestről kérnek majd felvételt, és ki tudja, hol lenne a vége a történetnek. Mikor kezdődhetnek a fenyegetések, zsarolások. A lány esete ráadásul nem is egyedi, kiderült, többen is kaptak hasonló tárgyú üzenetet tőle, legfeljebb annyiban tért el a tartalom, hogy másnak 250 ezer forint keresetről beszélt. A célba vettek jellemzően ugyancsak kiskorú lányok voltak.

Az egyik csoportból az adminisztrátor hamarosan ki is tiltotta „Cintiát”, aki egy új profillal megpróbált visszatérni. Mivel a csoportokban többen kritizálták és zaklatással vádolták, olyan érvekkel védekezik, hogy „senki nem zaklatott senkit. A Google a barátod, hogy mi a zaklatás.” „...talán pornózni hívtam? És rá volt írva h (sic) kiskorú?”

Én még nem találkoztam ennyire direkt, célzott üzenetküldéssel

Dr. Baracsi Katalin infokommunikációs szakjogász, internetjogász a következőképpen látja a konkrét helyzetet:

– Többfajta körülmény is felmerülhet. Az üzenetküldő személyéről, abból, hogy tanuló, nem derül ki, hogy ő maga gyerek vagy nem. Az életkor egy befolyásoló dolog. Ha ezt két gyerek egymásnak ­írja, vagy egy felnőtt egy ­gyereknek, akkor is bűncselekménynek számít. A legkézenfekvőbb az ajánlat tartalma alapján a szexuális zaklatás. A zaklatás tényállását a Büntető törvénykönyv 222. paragrafusa tartalmazza. Nyilván többet kéne ismerni a ­körülményekből, és több üzenetváltást, de az, hogy egy ilyen speciális töltettel van, felmerülhet olyan bűncselekmény gyanúja is, hogy kényszerítés, amiben pontosan a szexuális szolgáltatások eltűrése van, vagy arra rávenni valakit, olyan helyzetet kilátásba helyezni, hogy „ha ezt te nem teszed meg, akkor ilyen vagy hasonló rossz dolgok történhetnek veled”. Önmagában – mivel a célja gyerek – ez egy kiskorú veszélyeztetése is lehet. Úgyhogy jó pár bűncselekményi tényállást megvalósít az, aki ilyen üzeneteket vált. Ami kézenfekvő és ismert lehet a szexuális bántalmazáson belül, hogy ez egy szexting típusú elkövetés. Ebben ugye benne van a szex, meg a text szó. A szexting nem csak az, amikor valaki meztelen képet cserél a másikkal, hanem hogyha az üzenet tartalma valamilyen szexuális szolgáltatásra irányul, valamilyen szexuális tevékenységet népszerűsít, netán arra akarok valakit rávenni, hogy akarata ellenére a szexről beszéljen velem. Ennyi minden.

– Az üzenetek küldője azzal védekezik hozzászólásában, hogy nem tudhatja, ki van a profil mögött.

– Nem bújhat el ezek mögé. Ha bárkinek, bármilyen üzenetet küldök, akkor tudnom kell azt, hogy a másik oldalon ki van, úgyhogy ez nem mentség. Ha egy 18 év alatti személyt ilyen tartalommal bombázunk, akkor bűncselekményt követünk el. A jog világa azt mondja, hogy a nem tudás nem mentesít minket a felelősség alól. Az is fontos, hogy Magyarországon, ha valaki a 18 életévét betölti, akkor jogi értelemben felnőttnek számít. A felnőtt létnek az is a velejárója, hogyha önként, a saját döntése alapján végez olyan tevékenységet, ami mondjuk szexuális szolgáltatások árulását jelenti, akár online, akár offline formában, az nem bűncselekmény. Ha önként teszi, akkor nincs ezzel gond, de abban a pillanatban, hogyha kényszer hatására teszi ezt, vagy neki van anyagi haszna abból, hogy másokat erre a tevékenységre rávesz, akkor az már bűncselekmény.

Az édesanya válogatottan „szép” üzenetet kapott Fotó: DH

– A szülő mit tehet?

– Fontos, hogy dokumentáljuk a történéseket, készítsünk képernyőfotókat, screenshotokat, jelentsük a felhasználót az adott közösségi oldalon, ahol érkezett ez az üzenet! Használjuk az internetes bejelentő felületeket is, ebből hazánkban kettő is van, a biztonsagosinternet.hu, és az internethotline.hu, ezek közvetlen kapcsolatban vannak a rendőrséggel. Bátran élhetünk azzal a lehetőséggel is – mert lehet, hogy valami hálózatos tevékenységet leplezünk le, nem áll meg itt az elkövető –, hogy akár rendőrségi feljelentést is tehetünk, felhívjuk a hatóságok figyelmét arra, hogy valaki a gyerekek ilyen típusú behálózásával próbálkozik. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kiberbűnözés Elleni Főosztálya kifejezetten szexuális jellegű bűncselekményekre specializálódott.

– Gyakori lehet ez a jelenség?

– Én még nem találkoztam ennyire direkt, célzott üzenetküldéssel. Tudom, hogy alapvetően egy láb látványa sokaknál nem veri ki a biztosítékot, de ez is alkalmas arra, hogy a nemi vágy felkeltése megvalósuljon. De azt is tudni kell, hogy a pandémia nagyon átalakította a netes tartalomfogyasztási szokásainkat, és a tartalom előállítását is. Többen a bezártság hatására olyan, a saját biztonságukat is veszélyeztető tevékenységekbe vágtak bele, aminek van szexuális jellege, de általában nem ilyen nyílt formában teszik, hanem sokkal diszkrétebben, vagy legalábbis ők úgy gondolják, hogy diszkrétebben. Attól tartok, hogy még elég nagy látencia van. Én inkább azzal találkozom, hogy képeket kérnek, videófelvételeket kortársak egymás között. Ismeretlenek is megkörnyékezhetnek fiatal lányokat, fiúkat, de hogy konkrétan szexuális szolgáltatásra, tevékenységre felhívást, még nem. Ilyennel is szembetalálkozik egy fiatal és esetleg meg is környékezik, de számszerűsítve nem tudok ehhez konkrétumot mondani.

– Mit tehetünk megelőzésként?

– Fontos ebből a szempontból, hogy nagyon jó dolog az interneten barátkozni, ismerősöket szerezni, de attól még, hogy ugyanazért a sorozatért, vagy ugyanazért a színészért rajongunk, ez még nem fed egy valódi barátságot. Szóval csak azért, mert van egy közös ismerősünk, vagy közös a rajongásunk tárgya, nem biztos, hogy az egész életünket fel kell tárni a másik előtt. Ha egy bármilyen online kommunikációs felületen zajló beszélgetés az első szia-szia után nagyon bizalmas hangvételű­vé válik, a másik fél kifejezetten olyan dolgokra kérdez rá, hogy hol lakom, mit csinálok a szabadidőmben, egyedül vagyok-e otthon, forszírozza, hogy mihamarabb személyesen is találkozzunk, vagy történjen képváltás, webkamerázás, akkor fogjunk gyanút, és gondoljuk át, hogy a másik fél valószínűleg nem barátkozni akar, hanem tisztességtelenebb szándékai vannak.

– Amit az offline térben nem tennénk, azt ne tegyük az online térben sem?

– Igen, és gondoljuk végig azokat a helyzeteket, hogyha rosszul érezzük magunkat, magányosnak, és akkor hirtelen megjelenik valaki, aki minden problémánkra megoldást tud, az egészen biztosan nem véletlen.

A szülők végül úgy döntöttek, mivel meg szeretnék állítani a zaklatót, hogy másokkal már lehetőleg ne tehesse ezt meg, hivatalos útra terelik a dolgot, és bejelentést tesznek a megfelelő szervnél. Ezt a gombócot már nem szeretnék lenyelni, mert addig mindenki csak mosolyogva bagatellizálja az ilyen eseteket, amíg nem a saját gyermekével történik meg.

Azt még mindig találgatják, vajon mi alapján választotta ki a gyermeküket a zaklató. Még azt sem lehet mondani, hogy kirívóan öltözködne, vagy bármivel felhívná a figyelmet magára. Korábbról ismerhette, régebb óta megfigyelhette, vagy a környezetükből bújt el valaki egy ilyen hamis profil mögé?