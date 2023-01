Zavartalan a forgalom a 5111-es főúton

Halálos kimenetelű baleset történt 2023. január 11-én nem sokkal délután háromnegyed egy előtt Bölcske és Dunaföldvár között. Egy pótkocsis traktor vezetője haladt Dunaföldvár felé, amikor egy kereszteződésben balra akart kanyarodni. A kanyarodást a mezőgazdasági vontató sofőrje meg is kezdte, amikor mögötte érkezett egy motoros, aki a traktor két pótkocsija közé hajtott. A 30 éves előszállási férfi életéért hosszú ideig küzdöttek a mentők, azonban a gyors orvosi segítség ellenére sem sikerült megmenteni. A motoros nem rendelkezett ehhez a járműkategória vezetéséhez szükséges képesítéssel, és feltehetően nem megfelelő sebességgel közlekedett, ráadásul a motor műszaki érvényessége is több mint egy évvel ezelőtt lejárt.

Kérünk minden közlekedőt, hogy mielőtt útnak indulnak, mérjék fel az időjárási viszonyokat. A téli útviszonyok között, még ha néhány órára ki is süt a nap, a motor tapadása a hideg aszfalton nem olyan, mint a melegebb időben. Télen, amennyiben nem muszáj, ne üljenek motorra! Használják autóikat, vagy a közösségi közlekedési eszközöket! A sebességhatárokat pedig mindig tartsák be, hogy a váratlan helyzetekben is megfelelően tudjanak reagálni!

Forrás: police.hu