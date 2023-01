Új időszámítás kezdete 1 órája

Még szokni kell: Új nevet kapott a megyei kapitányság is!

Nemcsak országszerte zajlik a megyehatárt jelző közúti táblák cseréje – ami várhatóan január közepére be is fejeződik – de a különböző szerveknél is folyamatosan jelennek meg az új neveik. A közösségi oldalon hétfő délelőtt, például a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságból, Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság lett - tájékoztat a feol.hu.

Fotó: facebook

Mint ismert, az Országgyűlés tavaly nyáron módosította az Alaptörvényt, ebben rendelkeztek a megyék vármegyékre történő átnevezéséről. Az indoklás szerint az átnevezés a nemzeti összetartozás eszméjét, közös történelmi emlékeink megőrzését és egyben a magyar demokrácia nemzeti karakterét is erősíti. Egy biztos, időbe telik míg rááll a nyelvünk és megszokja a szemünk. Fotó: facebook

