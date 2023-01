A Fejér Vármegyei Főügyészség minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntette, valamint további bűncselekmények miatt indítványozta a harmadik gyanúsított letartóztatását abban az emberkereskedelmi ügyben, amelyben a bíróság korábban két gyanúsított letartóztatását rendelte el.

A nyomozás adatai szerint a gyanúsított testvéreivel, a korábban letartóztatott és a jelenleg ismeretlen helyen tartózkodó két férfival közösen bántalmazta a sértettet, aki kényszermunkát végzett és a vele megtévesztéssel kötött kölcsönszerződés alapján folyósított összegből csupán 800.000 forintot adott át nekik.

A távoltartás hatálya alatt álló gyanúsított ismételt őrizetbe vételét rendelte el a nyomozó hatóság, mivel a nyomozás során beszerzett további bizonyítékok alapján minősített emberkereskedelem és kényszermunka alapos gyanúja áll fenn a gyanúsítottal szemben. A férfi ugyanis 2021. nyarán előbb hamis szerelem ígéretével, majd bántalmazás útján vette rá az élethelyzeténél fogva egyébként is kiszolgáltatott nőt szexmunkára. A férfi a nők keresményét teljes egészében elvette. A sorozatos bántalmazások következtében olyan is előfordult, hogy a nő kórházi ellátásra is szorult.

A gyanúsított tekintetében alaposan lehet tartani a bizonyítás tanúk befolyásolása útján való megnehezítésének, valamint - büntetett előéletére, a legális jövedelem hiányára figyelemmel - a bűnismétlésnek a veszélyétől. A cselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára és törvényi fenyegetettségére tekintettel pedig fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye is.

A Székesfehérvári Járásbíróság az ügyészi indítványnak helyt adott és elrendelte a gyanúsított letartóztatását, a döntés védelmi fellebbezés folytán nem végleges.

Rendőrségi videó