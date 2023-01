Még december 7-én két, dunaújvárosi bűncselekményről érkezett bejelentés a rendőrségre, mindegyikben idős polgárt károsítottak meg a tettesek. Az egyik értesítés szerint két nő kopogott be egy idős hölgyhöz, aki ajtót nyitott, az idegenek a lakásba jutottak, majd a sértett figyelmét elterelve a szobaszekrényből lemezkazettát vittek el. A másik bejelentő elmondta, hogy idegen férfi és nő kopogott be hozzá, hogy vizet kérjenek. Az idős asszony beengedte őket, akik a sértett figyelmét elterelve a szobában lévő szekrényből arany ékszereket, a konyhából pedig készpénzt loptak el.

Az utóbbi tolvajpáros női tagját már másnap elfogták a rendőrök, a helyi ügyészség pedig indítványozta a letartóztatását. A vádirat szerint a 25 éves nő társával együtt megtévesztette a 83 éves idős sértettet, rosszullétre hivatkozva vizet kért, így bejutottak a lakásba, és miközben a nehézkes, lassú mozgású asszony vízzel kínálta őt, társa a szobában értékek után kutatott. Amikor az idős hölgy észrevette a férfit a szobában, felszólította őket, hogy hagyják el az otthonát. Később észlelte, hogy az elkövetők közel 250 ezer forint értékű ékszerrel és 37 ezer forint készpénzzel távoztak a lakásból. A Székesfehérvári Járásbíróság január 9-ig rendelte el az elkövető letartóztatását.

Mint azt Kiss Dénes rendőr őrnagy, a Dunaújvárosi Rend­őrkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője elmondta, általában nem helyi elkövetőkről van szó, ebben a két esetben sem dunaújvárosiak voltak a tettesek. Ahhoz, hogy sikeres legyen egy-egy felderítő akció, szükség van arra, hogy a sértettek mielőbb értesítsék a rendőrséget.

Az őrnagy kiemelte, az a legfőbb megelőzési tanács az idősek számára, hogy igenis legyenek bizalmatlanok az idegenekkel szemben, gyanús személyt ne engedjenek be a lakásukba! Az intelmek ellenére általában azért történik meg a baj, mert ezek az idős személyek egy sokkal közvetlenebb, barátságosabb szemléletű világhoz szoktak annak idején, és ha az éberségük, a fokozott elővigyázatosságuk alábbhagy, akkor a jóhiszeműségüket azonnal kihasználják a tolvajok.

Kiss Dénes Fotó: DH

Fotós: Zsedrovits Eniko

– Ha csak egy pohár vizet kér tőlük valaki, akkor se engedjék be a lakásba az idegent. Mondják meg neki, hogy várjon az ajtón kívül. Ha rosszak a szándékai, úgysem várják meg, amíg kihoznak neki innivalót. Ugyanez igaz arra, ha például tollat és papírt kérne a tettes azzal a hazugsággal, hogy csak üzenetet akar hagyni a szomszédnak. Annak se dőljenek be, ha az idegen a mosdónkat szeretné használni. Mondjuk meg neki, hogy ott van a nyilvános WC, illetve biztos van a közelben olyan áruház, vendéglátóegység, üzlet, ahol igénybe veheti a mosdót. Semmi esetre se engedjék be otthonaikba az idegent! – hangsúlyozta Kiss Dénes.

Fontos, hogy ha gyanús egyént látnak a lépcsőházban, a lépcsőház környezetében ólálkodni, akkor nézzék meg jól az illetőt, és tegyenek bejelentést a rendőrségen. Ennek azért van jelentősége, mert lehet, hogy éppen egy betörést tervez vagy a következő áldozatát figyeli ki a tettes, és a bejelentéssel, a rendőrség kivonulásával megelőzhető egy esetleges bűncselekmény, illetve a kapott személyleírások alapján könnyebb a gyanúsítottak azonosítása és elfogása is.

Hasznos a biztonsági kamera felszerelése a lakásba vagy a lépcsőházba, visszatartó erőként hat

Kiss Dénes kiemelte, legyen gyanús az idősek számára már az is, hogy ketten kopogtatnak be hozzájuk. Ha a tolvajok párban vannak, annak az a legfőbb magyarázata, hogy amíg az egyikőjük eltereli az áldozat figyelmét, a másik felméri, hogy mit lehet eltulajdonítani a lakásból.

Nem szerencsés, ha sok készpénzt tartanak otthon, főleg ha még látható, könnyen hozzáférhető helyen van, inkább őrizzék a bankban a pénzüket.

Nagyon hasznos lehet még az is, ha biztonsági kamerát szereltetnek fel, természetesen a leghathatósabb pozícióban: a bejárati ajtóra fókuszálva. Így növelve az esélyét annak, hogy be lehessen azonosítani az esetleges elkövetőket. Sőt, ha a rossz szándékkal kopogtató egyén meglátja a kamerát, akkor elállhat a tervezett bűncselekménytől. Ilyen eszközöket körülbelül 8-10 ezer forinttól lehet kapni, amit a fiatalabb rokonok is fel tudnak szerelni az idős hozzátartozóik lakásában.

Az őrnagy elmondta, nagyon sok helyen van már biztonsági kamera. Egyre több lépcsőházi közösség dönt arról, hogy befektetnek egy ilyen eszköz vásárlásába, és az épület előterében helyezik ki a kamerát.

Bár nem segít egy bűncselekmény felderítésében, mégis jó szolgálatot tehet az álkamera is (főleg, ha még figyelemfelhívó táblát is kihelyeznek hozzá a lépcsőházban), ugyanis ez is elrettentő, visszatartó erővel hathat az elkövetőkre.