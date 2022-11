Az egyre korábbi sötétedés, a gyakran kedvezőtlen látási viszonyok miatt ősszel és télen különösen fontos a kerékpárok, kerékpárosok megfelelő kivilágítása. Szükséges, hogy mi magunk jól lássuk a környezetünket és legalább ennyire lényeges, hogy jól láthatóak legyünk mások számára is a közlekedésük során!

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságának és a Magyar Kerékpáros Klub Székesfehérvári Területi Szervezetének munkatársai 2022. november 2-án a „Látni és látszani” országos kampányhoz kötődően a megyeszékhelyen tartottak közös közlekedésbiztonsági programot. Májer László rendőr őrnagy, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársa a helyszínen tartott tájékoztatón kiemelten felhívta a jelenlévők figyelmét az első és hátsó világítás meglétére, mint a kerékpár legfontosabb tartozékaira, melyek nélkül szinte láthatatlan sötétedést követően a kerékpáros. A gépjárművezetők a nem megfelelően megvilágított kerékpárosokat nehezebben, később veszik észre és ennek könnyen lehet baleset az eredménye. A gyalogosoknak is célszerű változtatni a közlekedési szokásaikon, hiszen a rossz látási viszonyok között biztonságosabb világosabb öltözetet viselni. A rendőrségi szakember kitért a lámpákon túl a fényvisszaverő prizmák jelentőségére, melyek nem csak kötelező tartozékai a kerékpárnak, de életet menthetnek. Lakott területen kívül, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között az úttesten láthatósági mellény viselése is kötelező, de lakott területen belül is sokkal hamarabb észrevehető egy mellényt viselő kerékpáros.

A program során a rendőrség munkatársai a balesetek megelőzése érdekében láthatósági mellényeket osztottak ki a rendezvény résztvevői számára.