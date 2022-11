10 percen belül a címre érkeztek

Tűzről érkezett bejelentés telefonon a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység Irányító Központjába 2022. november 27-én este kilenc óra körül Bölcskéről. Az ügyeletes a szolgálatban lévő dunaföldvári egységet riasztotta, kollégánk és a vele szolgálatban levő polgárőrtársa 10 percen belül a címre érkezett. Látták, hogy az ingatlan hátsó részében csaptak fel a lángok. A ház előtt többen is tartózkodtak, akik elmondták, tudomásuk szerint bent van egy idős nő és gázpalack is lehet ott. A bejárati ajtón jutottak be az ingatlanba, az ott alvó idős nőt kivitték, és az utcán levő civilekre bízták.

Koch Róbert r. törzsőrmester visszament a helyiségbe, s mivel gázkulcsot nem talált, egy késsel levágta a gázpalackot a tűzhelyről és a szabadba vitte. Közben vizet engedtek és vödrökkel kezdték meg a tűz oltását a tűzoltók kiérkezéséig.

A kiérkező mentők a kimentett asszonyt megvizsgálták, de elszállítani nem kellett. A Katasztrófavédelem szakemberei a tüzet eloltották, a tűz keletkezésének oka egyelőre ismeretlen.