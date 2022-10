Bűnmegelőzés másképp – nagyanyáink titkos receptjei címmel tartanak bűnmegelőzési napot Ercsiben. A programok 13:30 órától regisztrációval kezdődnek, 15 órától pedig bűnmegelőzési előadásra várnak minden érdeklődőt.

A helyszínen nyíló „Police Cafe”-ban a rendezvény teljes időtartama alatt folyamatos, kötetlen beszélgetésen vehetnek részt az érdeklődők. Jelen lesz Szabó Zoltán rendőr alezredes, az Ercsi Rendőrörs parancsnoka, Papp György, Ercsi önkormányzatának közbiztonsági tanácsnoka, Christe Rezső, az Ercsi Polgári Őrség vezetője és Szabó Ferenc, az Alba Perzekútor Kft. ügyvezetője.

S hogy mire is utal az írásunk elején olvasható süteményes idézet? A különleges rendezvény egyúttal egy sütiversenynek is otthont ad, a szervezők továbbra is várják azon vállalkozó szellemű résztvevők jelentkezését, akik saját alapanyagból édes vagy sós süteményt készítenek, s abból két tálcányit feltálalnak. Az egyik tálca a zsűrihez, a másik a résztvevőkhöz kerül. A versenyre bocsátott édességeket szakmai zsűri értékeli, a három fődíj mellett egy különdíj és egy közönségdíj is gazdára talál.