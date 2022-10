A jelenlegi rezsiárak miatt emelkedett a kereslet a tűzifa iránt és ezért a csalók is aktívabbá váltak. A fokozott hatósági ellenőrzésekből kifolyólag a hivatalos hirdetőfelületeken jelentősen visszaesett a mozgásterük, ám egyre többen próbálkoznak a közösségi oldalak hirdető felületei alatt. A hirdetési portálok megkövetelik a hirdető egyértelmű azonosítását, a közösségi felületeken viszont még mindig szabályozatlan a hirdetés rendje, s ebből adódóan az ott közzétett hirdetések ellenőrzése, tisztítása is bonyolultabb feladat. Mindezzel sajnos a csalók is tisztában vannak. A házaló kereskedők tevékenysége manapság már ritkább, azonban kisebb településeken, vidéki városokban előfordulhat. A rendőrség fokozott óvatosságra inti a lakosságot a tűzifavásárlással kapcsolatban.

A megelőzés lehetőségei:

törekedjen állandó, megbízható helyről történő vásárlásról,

részesítse előnyben a hivatalos telephellyel, stabil elérhetőséggel rendelkező vállalkozásokat,

ellenőrizze le a leszállított árut, segítséget jelenthet az ehhez szakértelemmel bíró személy helyszínre hívása (kérheti az önkormányzat vagy a polgárőrség segítségét),

ha teheti, inkább köbméterben mérve, térfogatra vegye a tüzelőt, így könnyebben ellenőrizhető a mennyisége, a fa víztartalma pedig nem befolyásolja a megvett mennyiséget!

ha tömegre vásárol tűzifát, figyeljen oda, hogy csak hitelesített mérlegen mért, mérlegjegy, vagy más, mérlegelést hitelesítő dokumentum alapján kiállított számla birtokában fizessen,

ha frissen kitermelt faanyagot vásárol igyekezzen minél hamarabb felhasítani és fedett, szellős helyen tárolni. Ősszel és télen a faanyag már lassan szárad szabadtérben. Nem ideális, de megoldás lehet, ha a tüzelés előtt a felhasított faanyagot néhány hétig fűtött, rendszeresen szellőztetett helyen (pl. kazánházban) előszárítjuk,

ha száraz fával fűt, akár 30%-ot is spórolhat!

amennyiben valamilyen közösségi felületen vásárol, soha ne utaljon előre, ellenőrizze a hirdető profilját, legyen feltűnő, ha irreálisan alacsony áron kínálják a tüzelőt,

ragaszkodjon a szabályszerű számla kiállításához, az azon szereplő adatok kontrollálásához,

fizetésre csak a fa lerakása után kerüljön sor akkor, amikor a szabályszerű teljesítés már nem hagy maga után kétséget

előre lehetőség szerint csak telephelyen, a kereskedő, erdőgazdálkodó pénztárában fizessen

Ha úgy érzi, hogy bűncselekmény áldozatává vált, vagy gyanús körülményt észlelt, a lehető legrövidebb időn belül értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívószámon!