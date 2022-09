Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) Focus on the Road elnevezéssel hirdetett országos ellenőrzést 2022. szeptember 16-22. között, melynek során a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, a motorkerékpárosoknál pedig a bukósisak használatát ellenőrzik, írja a police.hu.

Forrás: police.hu

A baleset-megelőzés szempontjából kiemelt fontosságú a passzív biztonsági eszközök, így a biztonsági öv használata is. Lakott területen belüli közlekedés során, kisebb sebességgel történő ütközésnél is komoly sérüléseket okozhat a biztonsági öv hiánya, nagyobb sebesség esetén ez a mulasztás végzetes is lehet.

Fotók: police.hu

Elindulás előtt csak egy pár másodperces mozdulatot vesz igénybe a biztonsági öv bekapcsolása, vagy a bukósisak felvétele, melyek használatával elkerülhető lehet egy tragédia. A passzív biztonsági eszközök használata nem az Ön döntése, hanem kötelező!