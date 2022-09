Minden nyílt égésterű fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak. Tévhit, hogy csak a régi gázkazánoknál jelentkezhet ez a probléma. A kandalló, a cserépkályha, a vegyes tüzelésű kazán, a konvektor és a fali vízmelegítő is lehet nyílt égésterű, amelyek működés közben a szoba levegőjét használják. Ha nincs elég friss levegő ezek környezetében, akkor szén-monoxid fog keletkezni, ami magas koncentrációban akár egy percen belül is halált okozhat. Emellett a páraelszívót, a motoros szagelszívó ventilátort, valamint a szárítós mosógépet is figyelembe kell venni a kazán üzemelése során, mert ezek szintén a lakás levegőjét használják.

Évente egyszer érdemes szakemberrel megnézetni a fűtést és a vízmelegítőket. Ezek hőtermelő, lánggal égő berendezések, a meghibásodásuk lakástűzhöz vagy szén-monoxid-mérgezéshez vezethet.



A nyílt égésterű fűtőeszköz és vízmelegítő mellé javasolt minden esetben szén-monoxid-érzékelőt elhelyezni. A megbízható érzékelők listája megtalálható a katasztrófavédelem honlapján. A készüléket a fűtőeszköztől, vagy vízmelegítőtől egy méterre, fejmagasságba helyezzük el, és figyeljünk a szavatossági idejükre.