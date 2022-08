Az eddigiekhez képest idén most korábban kezdődött a szabadtéri tüzek időszaka, február 1-től eddig összesen 11 146 szabadtéri tűznél avatkoztak be a tűzoltók. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt év azonos időszakához képest háromszor több alkalommal kellett ilyen jellegű káreseménynél beavatkozniuk a katasztrófavédelem tűzoltóegységeinek. Minderről szerdán sajtótájékoztatót tartott a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság székháznál dr. Rétvári Bence miniszterhelyettes, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára és Fülep Zoltán tűzoltó ezredes, országos tűzoltósági főfelügyelő. A miniszterhelyettes felhívta a figyelmet a drámai statisztikai adatokra, és arra, hogy a környezet megóvása nemcsak a hivatásos szervek feladata, hanem minden állampolgáré is. Rétvári Bence arról is beszélt, hogy idén eddig összesen 47 ezer 364 hektáron pusztított tűz. A vizsgált szűk hat hónap eseményszámai és a leégett terület nagysága már most többszörösen meghaladják az elmúlt tíz év adatait, a mostaninál több eset csak 2012-ben volt. Az eddigi legnagyobb területű szabadtéri tűz július 19-én a Hortobágyon keletkezett, ahol több mint 750 hektárnyi terület égett le. A tüzet száztíz tűzoltó huszonnyolc tűzoltó járművel, csaknem négy napon át oltotta. A legtöbb erőt és eszközt július 21-én a Kiskunhalas melletti erdőtűznél kellett bevetni, ahol összesen negyvennyolc tűzoltójárművel majdnem száznyolcvan tűzoltó dolgozott.

A statisztikai adatokból az is kiderült, hogy a sérültek száma is duplájára nőtt az előző évhez képest. Eddig idén szabad területen keletkezett tűzesettel összefüggésben 55 ember sérült meg, és heten haltak meg. Mint a tájékoztatón Fülep Zoltán ezredes, országos tűzoltósági főfelügyelő elmondta, a szabadtéri tüzek oltása rendkívül idő-, létszám- és technikaigényes. Az ilyen tűzesetek felszámolásánál a hivatásos egységek munkáját önkormányzati és önkéntes tűzoltók, valamint önkéntes mentőszervezetek is támogatják.

Egy héttel ezelőtt városunk határában is hatalmas erdős-bokros területen kellett tüzet oltaniuk a lánglovagoknak, az utómunkálatokkal együtt négy napon át.