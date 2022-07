A quadok elsősorban terepen történő felderítésre, illetve eszközök, berendezések szállítására alkalmasak. Gyorsak, jól bírják a nehéz terepviszonyokat, használhatóak homokzsákok szállítására, de szükség esetén a nagyobb járművekkel megközelíthetetlen, fákkal, avarral borított területeken bajbajutottak mentésénél is alkalmazhatóak. Képesek szinte járhatatlan utakon való közlekedésre, be lehet jutni velük például elzárt településekre, és segítségükkel életet és vagyont lehet menteni. Emellett készleteket és az állományt is el lehet vinni a beavatkozás helyszínére.

A projekt a mentőszervezetek gépjármű- és eszközparkjának modernizálását szolgálja, annak révén új járművek és technikai eszközök állnak rendszerbe, a csapatokat a különleges eszközök használatára ki is képzik. A beruházás két speciális mentőegység kialakítását teszi lehetővé: egy árvízi mentés hajókkal, valamint egy földi erdőtűzoltás járművekkel elnevezésű mentési modul létrehozása történik meg a projekt keretében. Ezek a modulok az európai uniós polgári védelmi mechanizmus rendszerébe illeszkedő, az adott tagállam emberi és anyagi erőforrásai kombinációjából álló mobil operatív csoportok, amelyeket előre meghatározott feladatokra hoznak létre.

A beruházásnak köszönhetően az elkövetkezendő hetekben további eszközöket, például búvárfelszereléseket vehet majd át kilenc mentőszervezet.

A most átadott eszközöket több mint bruttó 146 millió 667 ezer forint vissza nem térítendő támogatásból szerezte be a katasztrófavédelem, a projekt teljes költségvetése 2 milliárd 300 millió forint.