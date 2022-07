Számos helyen vásárolt, de nem mindent fizetett ki

A férfi 2022. január végén Dunaföldváron járt átutazóban, amikor több üzletbe betért, vásárolt is, de nem minden termékért fizetett, amit elpakolt. A helyi rendőrök személyleírás alapján keresték az idegent, mert bejelentés érkezett, hogy furcsán viselkedik. Igazoltatták és elszámoltatták, ennek során a ruházatából, csomagjaiból különböző termékek kerültek elő. A nyomozásban részt vevők széles körű adatgyűjtést végeztek, kiderítették, hogy a megtalált holmi egy részét vette csak meg, a többit fizetés nélkül tette el, azaz eltulajdonította. Az elcsent értékeket az eljárás során az eredeti tulajdonosok visszakapták. A három üzletből összesen 41 ezer forint értékben illatszereket, valamint élelmiszereket tulajdonított el a Heves megyei férfi, akit a rendőrök előállítottak és lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki.

A tolvaj beismerő vallomást tett, majd hazautazott. Az eljárás során kiderült, időközben több – a dunaföldvárihoz hasonló – lopást is elkövetett egy másik településen. Az ügy pikantériája, hogy a férfi ismételten börtönbe került, ottani kihallgatásán azonban már nem tett vallomást.

Az eset körülményeinek vizsgálatát a Paksi Rendőrkapitányságon befejezték, és az ügyben keletkezett hivatalos iratokat a napokban vádemelési javaslattal megküldték az illetékes ügyészségnek – közölte a rendőrség a szerkesztőségünkhöz is eljuttatott hír­összefoglalójában.