A nyári időszakban aki teheti, hosszabb-rövidebb időre elutazik nyaralni, kikapcsolódni. Sajnos vannak, akik ezt ki is használják, és bűncselekményt követnek el a pihenni vágyók sérelmére. Az alábbi ajánlások figyelembevételével azonban az áldozattá válás elkerülhető.

A betörők leginkább olyan helyre mennek be, ahol semmiféle biztonsági berendezés nincs, és a bejárat sem látszik az utcáról, vagy esetleg nyitva hagyott ablakon, teraszajtón be tud jutni a házba. Csukja be a nyílászárókat, zárja be az ajtókat ha elhagyja lakóingatlanát! A besurranások megelőzése érdekében akkor is zárja be a kertkaput, bejárati ajtót, ha otthon tartózkodik, és éjszakára se hagyja nyitva a földszinti nyílászárókat! Hasznos lehet sövénnyel, fákkal, dús növényzettel parkosított terület gyérítése az ingatlan bejárata körül, hogy az ne nyújthasson fedezéket a tolvajoknak.

Gondoskodjon a nyílászárók megfelelő állapotáról, mechanikai védelméről! A legtöbb betörőt elrettenti, ha van otthon valaki, vagy ha biztonsági védelemmel ellátott jelzés van kirakva, és jól látható a riasztófelszerelés. Már egy álkamera is sokat segíthet abban, hogy elriassza a hívatlan látogatókat. Vagyonvédelmi szempontból szerencsésebb azonban, ha nemcsak kamerarendszerrel, hanem távfelügyeletre bekötött riasztóval is rendelkezik az ingatlan, hiszen ha az megszólal, a járőrök a helyszínre érkeznek, és a betörőnek sem marad sok ideje az értékek után kutatni, írja a police.hu.

Elutazás előtt tájékoztassa a szomszédokat arról, hogy mennyi időt tölt távol, és kérje meg őket, figyeljenek a házra, lakásra. Fontos, hogy a szomszédok figyeljenek egymásra, és ha gyanús személyt, vagy járművet látnak a környéken, jegyezzék meg, vagy rögzítsék videófelvétellel, így a későbbiekben mindez hozzájárulhat az eredményes nyomozáshoz. Amennyiben pedig bűncselekmény gyanúja merül fel, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget a 112-es központi segélyhívó számon!

Kérje meg rokonát, ismerősét, hogy amíg nincs otthon, rendszeresen ürítse a postaládát, és szellőztessen, változtasson a redőnyök állásán, így azt a látszatot kelthetik, hogy az ingatlan lakott. A különféle időpontokban felkapcsolódó lámpa is azt a benyomást kelti, hogy a házban tartózkodik valaki.

Ne tartson otthonában nagyobb mennyiségű készpénzt, nagyobb értékű ékszereket vagy egyéb vagyontárgyat!

Utazási szándékáról ne beszéljen idegenekkel, és a közösségi oldalakon se adjon információt arról, mikor, hova utazik. Lehetőleg nyaralás alatt se posztoljon, élménybeszámolójának megosztását a hazatérést követően tegye meg.

Amennyiben azt észlelte, hogy Önhöz betörtek, azonnal értesítse a rendőrséget és a nyomok rögzítésének megkönnyítése, az eredményes felderítés érdekében ne változtasson meg semmit a helyszínen!