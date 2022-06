A vádirat szerint a férfi 2021. július 20-át megelőző héten egy közösségi oldalon keresztül többször is felvette a kapcsolatot a lánnyal, aki többször is jelezte neki, hogy ő még csak 12 éves. A vádlott ennek ellenére arra kérte, hogy küldjön neki szexuális tartalmú fényképet, illetve videohívásban meztelenül mutassa magát, azonban a férfi kérésének a sértett nem tett eleget. Ezt követően videobeszélgetést kezdeményezett a lánnyal, amelynek során pornográf tartalmú felvételt küldött magáról és arra kérte a kiskorút, hogy ő is ugyanezt tegye. A lány azonnal megszakította a videohívást és anyjának jelezte a férfi cselekményét.

Az ügyészség vádiratában a férfival szemben, tárgyalás mellőzésével közérdekű munka büntetés kiszabását, valamint azt indítványozta, hogy a bíróság végleges hatállyal tiltsa el bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll.