A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság információi alapján az összesen százötven négyzetméteres templomépület mellékhajóját, huszonöt négyzetmétert érintett a tűz. A dunaújvárosi, a pusztaszabolcsi és a solti hivatásos tűzoltók a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoztak a mentés során. A lángok a templom főhajójának és mellékhajójának tetőszerkezetére nem terjedtek át.

Szeleczki Csaba atya a Szent István király-templom plébánosa a következőkről tájékoztatta lapunkat:

Óriási a kár, számításaink szerint több millió forint értékű. De az anyagiakon túl a hívők vesztesége és fájdalma még nagyobb, amely rendkívül megrázó. Értesüléseim szerint több rácalmási sírva fakadt, amikor tudomást szerzett a pusztításról. Mindez természetesen érthető, főleg, ha abba is belegondolunk, hogy valószínűleg a közösség adományai és munkája is hozzájárulhatott a templom létrejöttéhez.

A tűzoltók egyébként azt a felvilágosítást adták, hogy elektromos meghibásodás okozhatta a tüzet. Ezért valószínűleg a nyolcvanas évek elején épült templom alumínium vezetékeit majd ki kell cserélni. A templom mellett lévő sekrestye teljes egészében kiégett, ezzel együtt az itt tárolt liturgiás kellékek nagy része is megsemmisült, valamint az itt lévő elektromos eszközök, például a hűtő, vagy a harang vezérlője is. Az oldalkápolna is sérült a tűz során, az ajtó égett el. Azonban a templom és a tető ép maradt. Az oltás során ugyan minden ablakot betörtek, de a falak nincsenek elázva. Sehol sem kell attól félni, hogy összedőlne az épület. Jelenleg is szellőztetnek és bár kissé kormos lett minden, de vélhetően ezt szakértői segítséggel le lehet majd tisztítani, ennek ellenére jelenleg jó ideig nem lesz használható. Az épületen van biztosítás, amellyel kapcsolatos ügyintézést az egyházmegye illetékesei intéznek majd.

A felújítás végéig a rácalmási hívőket a kulcsi templomban várom, minden vasárnap 17 órától. A tüzet az önkormányzati temető gondnoka vette észre. Úgy tudom, hogy az tűnt fel neki, hogy a sekrestye használaton kívüli kéménye füstöl.

A hír valóban igaz, egy rácalmási görögkatolikus ifjú pár házasodott volna a templomban. Azonban időben értesítettük őket és a szertartást celebráló Kovács István parókust, így a pentelei templomban tarhatták meg végül a ceremóniát.

Schrick István polgármester a tűzeset kapcsán arról biztosította a rácalmási hívőket, hogy az önkormányzat lehetőségeihez képest minden segítséget meg fog adni a templom felújításához.