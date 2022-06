Az egyesület tagjait a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízott országos tűzoltósági főfelügyelője köszöntötte a június huszonhetedikei beiktatási ünnepségen.

A százharminchat éves múltra visszatekintő egyesület fejlődése az elmúlt tíz esztendőben gyorsult fel igazán. Ennek első lépéseként 2011-ben Simontornya német testvértelepülése, Marpingen egy Mercedes 1019-es gépjárműfecskendőt adományozott az önkénteseknek. A szerkocsi érkezésével új tagok is csatlakoztak az egyesülethez, és a szervezet idővel a térség mentő tűzvédelmének aktív szereplőjévé vált. Évente átlagosan negyven káresetnél avatkoznak be, rendszeresen részt vesznek a környező községek falunapi rendezvényein, a simontornyai általános iskola osztályfőnöki óráin pedig már hagyomány az egyesület tűzvédelmi foglalkozása.

Július elsejétől az önkéntesek szabadidejükben éves szinten háromezer óra készenlétet vállalnak, amely idő alatt Igaron, Simontornyán és Tolnanémediben, illetve a 61-es és a 64-es főút érintett szakaszain egyedül is felszámolhatnak káreseményeket. A riasztás után tizenöt percen belül legalább egy gépjárműfecskendővel és négy önkéntes tűzoltóval – egy tűzoltásvezetővel, két beosztottal és egy gépjárművezetővel – kezdik meg a vonulást. Ehhez rendelkeznek a szükséges képzettséggel, tűzoltótechnikai felszerelésekkel és eszközökkel.

Bár a szervezet székhelye Tolna megyében van, tevékenységét mégis a szomszédos Fejér megye sárbogárdi hivatásos tűzoltó-parancsnokságával szoros együttműködésben végzi, hiszen a lakosság élet- és vagyonbiztonsága túlmutat a megyehatáron, ezért a gyors és hatékony segítség mindig a legközelebbi tűzoltóságról érkezik.

A Simontornya Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kurd és Dunaföldvár után harmadikként szerezte meg az önálló beavatkozás jogosultságát Tolna megyében. Ezen felül Ozorán, Pincehelyen, Kisszékelyen, Nagyszékelyen és Pálfán továbbra is közreműködő önkéntes tűzoltó egyesületként támogatják a hivatásos egységek beavatkozásait.

Fülep Zoltán tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízott országos tűzoltósági főfelügyelője ünnepi beszédében példaként állította az egyesület által megtett utat mindazon csapatok elé, amelyek önkéntes tűzoltósággá terveznek válni. Mint fogalmazott, Simontornya önkénteseinek sikerült mindazt megvalósítaniuk, amit egykor elgondoltak. E célok közül a legfontosabb a lakosság biztonságának erősítése azáltal, hogy a lehető legközelebb viszik a tűzoltói segítséget az állampolgárokhoz. Az ezredes hangsúlyozta, azzal, hogy az önkéntesek meghatározott időszakokban készenlétet adnak, egyben felelősséget is vállalnak. Mint mondta, a simontornyai önkéntesek minden szükséges képesítési és technikai feltételnek megfelelnek. Július elsejétől ők lesznek azok, akik helyben őrzik a térségben élők biztonságát, készenlétük ideje alatt az első tűzoltóegység a korábbinál átlagosan tíz perccel hamarabb érkezhet a három település közigazgatási területére. A főfelügyelő beszédében méltatta az egyesület összetartó, lelkiismeretes közösségét, és megköszönte az önkormányzatnak, illetve az együttműködő szervezeteknek az eddigi támogatásokat.

Torma József polgármester felidézte az egyesület történetét, majd hozzátette, azzal, hogy márciusban átadták a város új tűzoltólaktanyáját, és júliustól az önkéntesek önállóan beavatkozhatnak, sikerült megvalósítani a korábban kitűzött célokat. A település első embere köszönetét fejezte ki a tűzoltóknak, hogy már eddig is sok esetben ők voltak az elsők, akik egy-egy káresethez kiérkeztek, és adott esetben megakadályozták a nagyobb bajt. Torma József biztos abban, hogy az új feladatnak a jövőben is megfelelnek, továbbra is helytállnak. Ehhez az önkormányzat minden segítséget megad – tette hozzá.

Az önálló beavatkozásra feljogosító oklevelet Tóth Bálint, az egyesület elnöke vette át Fülep Zoltán tűzoltó ezredestől, majd az együttműködési megállapodást Magosi Lajos tűzoltó ezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója adta át. Az egyesület tevékenységét a jövőben mentorként Bálint Péter tűzoltó őrmester, a sárbogárdi hivatásos tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója támogatja.

Kojnok Róbert, Simontornya Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka köszöntőjében úgy fogalmazott, a most elnyert jogosultság a beavatkozásokban nem hoz változást, az önkéntesek ugyanúgy azonnal vonulnak, ha baj van, mint tették eddig is. Annyi az eltérés, hogy már nem kell várniuk a hivatásos egységekre. A parancsnok beszélt arról is, hogy az új laktanyával jelentősen javultak az egyesület és felszereléseinek elhelyezési körülményei, ez pedig hozzájárul a beavatkozások hatékonyságához. Kojnok Róbert mindezek mellett feladatot is meghatározott az egyesület számára, azon is kell dolgozniuk, hogy bővüljön a tagságuk.

Az ünnepség után Magosi Lajos tűzoltó ezredes, Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgató köszöntőjében az önkéntes szerepvállalás, a tűzoltói helytállás fontosságát hangsúlyozta. Elismerését fejezte ki a simontornyaiaknak az eddig elért eredményekért, köszönetet mondott az önkéntes tűzoltóknak, hogy életük kockáztatásával vállalják mások megsegítését, és a családtagoknak is, hogy biztosítják a támogató hátteret.