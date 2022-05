A „Magyar Falu 100”-ról

Az Országos Polgárőr Szövetség széles körű egyeztetés nyomán százöt olyan hazai települést választott ki, amelyből hetvennégy helyen nincs polgárőr-egyesület, harmincegy községben pedig a megújításukra törekednek.

Dr. Túrós Andrásnak, az Országos Polgárőr Szövetség elnökének tájékoztatása szerint a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával elindult kezdeményezés kapcsolódik a kormány Magyar Falu Programjához. Szintén azt a célt segíti, hogy élhetőbbé tegyék a hazai településeket. Szeretnék oda is eljuttatni a polgárőrséget, ahol elöregedett a közösség, vagy egyéb gondok hátráltatják a működésüket. Ezzel a polgárőrség folytathatja azt a karitatív segítségnyújtást, amelyet a pandémia ideje alatt megszoktak az emberek.

Azt reméli, hogy a programnak köszönhetően egyrészt javul a kisebb településeken élők szubjektív biztonságérzete, másrészt az új egyesületek létrehozásával megújulhat a polgárőrség is.

Simics Zoltán Ópusztaszer, Szűcs János Óbuda, Mucsi Antal Ópusztaszer képviseletében, dr. Endrődi

István, a polgárőrség gazdasági igazgatója, Gyarmati Tünde, a Royalkert Kft. marketingese

Átadták az elektromos robogókat

A polgárőrség környezettudatos gondolkodása nyomán ezen a napon is választott az elektromos robogók széles palettájáról, a céljaiknak leginkább megfelelő típusokból. Az eszközöket Gyarmati Tündétől, a Royalkert Kft. marketingesétől dr. Endrődi István a polgárőrség gazdasági igazgatója vette át, akitől ezt hallottuk:

– Szeretném megköszönni az összes polgárőrünk nevében azt, hogy a forgalmazó cég fölajánlotta ezt a három járművet a számunkra. Ma már azt is mondhatjuk, hogy ezekkel a környezetet kímélő eszközökkel is letettük az ökolábnyomunkat. Ezek közül két jármű Ópusztaszerre, egy pedig Óbudára kerül. Velük kiemelkedően támogatják a polgárőrségnek azt a feladatát, ami a lakosság közrend- és közbiztonságérzetének javítását szolgálja. Az elektromos mobilitás világában kis lépésekkel, de haladunk előre.

A Tolna megyei szervezet is készen áll az új feladatokra

Széles Jánostól, a hetvenhárom településen mintegy ezerhétszáz tagsággal működő Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége elnökétől ezt is hallottuk:

– Megtisztelő, hogy az új programot indító országos szövetségünk az első, erről szóló eseményét nálunk, Dunaföldváron bonyolította le. Az ország nagy részéből jelentek meg itt a társaink. Ha már élvezzük a magyar állam bizalmát és támogatását, akkor a részünkről semmi másra nincs szükség, mint a vállalt feladatok becsületes végrehajtására, és arra, hogy a lakosság érdekében cselekedjen. A bűnmegelőzésben pedig partnere kell legyünk a rendőrségnek és a társszervezeteknek. Meggyőződésem, hogy készen állunk a jelentős kihívásokra is, aminek ékes bizonyítéka a Covid-vírus alatti helytállásunk. Az akkori feladatokat az önkormányzatokkal és az egészségügyi szervezetekkel karöltve hajtottuk végre. Ebben a háborús helyzetben, bár Tolna megye nem határ menti, de a déli határszakaszon teljesítünk szolgálatot.

Ismerkedés az elektromos járművekkel

Nélkülözhetetlen jelenlét

Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke nyilatkozatából idézünk:

– Büszke vagyok a szervezetünkre. Egy amatőr, decentralizált, sokszínű szervezetből egy félprofi bűnmegelőzővé fejlődött. Egységes arculatú, magas szintű felkészültséggel rendelkező polgárőrséggé vált. A benne szolgálók pedig követnek a nehéz feladatok végrehajtásában is. Ezt a jelentős változást a kormányzati és a rendészeti szervek is kihasználják, illetve azt mondják, hogy felnőtt a szervezetünk, terhelhetővé vált, és újabb feladatokkal lehet megbízni.

Nagyon fontos, hogy a településeken élők biztonságban érezzék magukat

– Amikor a kormány felkért bennünket a határvédelmi feladatra, akkor a tagozathoz tartozó száz polgárvédelmi vezető egyhangúan megszavazta, hogy csatlakozunk hozzá és százszázalékosan teljesítjük. Eddig, az elmúlt két hónapban ötezer polgárőr önkéntesen vett részt a déli határ védelmében. A tevékenységünk olyan hatékony volt, hogy a kormány felkért bennünket egy újabb két hónapos szolgálat ellátására. Egy lelkes tömeg áll mögöttünk, társaink lokálpatriotizmusból, hazafiságból, felelősségérzetből tenni akarnak az ország biztonsága érdekében.

– Egy újabb programot, a magyar falu polgárőr biztonsági programot hirdettük meg. Ennek nem titkolt célja az, hogy növeljük a szervezeteink számát, és elvigyük azokat a kisebb településekre is. Az eszméinket ott is hirdetni kívánjuk. El akarjuk mondani, hogy már nemcsak egy közbiztonsággal foglalkozó, hanem közösségépítő szervezet lettünk, amely a rendészetpolitika színtere lett a településeken. Amit a gondoskodó polgárőr végez, az nélkülözhetetlen.

– Figyelemmel kísérem a hazai és a külföldi társadalmi változásokat, és azt látom, hogy a biztonság újból fel fog értékelődni. Olyan kihívások elé néz a világ és Magyarország is, ami miatt a polgárőrséget életben kell tartani a jövőben is.

A különböző településekről érkezett meghívottak a dunaföldvári fórumon

Házigazdaként is

Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere a gondos házigazda szerepét is betöltötte, de mellette polgárőrként is részt vett az eseményen.

– Mindig szívesen látjuk vendégül a polgárőrség rendezvényeit. A ma meghirdetett program által érintett százöt településből hetvenöt képviselője jelent meg. Úgy érzem, hogy ez a most induló projekt nemcsak a szervezetünk, hanem az érintett települések számára is egy jó lehetőség. Nagyon fontos, hogy a településeken élők biztonságban érezzék magukat. Ez az érzet az ott letelepedni szándékozók számára is a legfontosabbnak mondható, így az adott helyszín további fejlődése számára is az. Jelenleg nincs biztonsági deficit Magyarországon. Ki merem jelenteni, hogy Dunaföldváron ez a szubjektív biztonságérzet nagyon jó. Ahhoz, hogy ez így is maradjon, a polgárőrségnek kell a kezét nyújtani a veszélyeztetettek és a bajbajutottak felé, mert a rendvédelmi szervek sem lehetnek ott mindig mindenütt.