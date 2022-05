A rendezvény második felében a megyeszékhely katasztrófavédelmi kirendeltsége tűzoltási és műszaki mentési bemutatóval egybekötött pályaorientációs programra várta a tanulókat, írja a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A gyakorlat feltételezése szerint filmvetítés közben az Alba Pláza Cinema City mozitermében tűz keletkezett. A mozit és a bevásárlóközpontot kiürítették, ám a közönség közül néhányan a tetőre menekültek, őket a tűzoltók a magasból mentő létraszerrel mentették le. A gyakorlaton a székesfehérvári Jáky József, valamint az Árpád technikum és szakképző iskola három-három osztálya vett részt, összesen százötven tanulóval. A diákokat Sallai Lászó tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezető köszöntötte, aki a közelgő fesztiválszezon kapcsán felhívta a fiatalok figyelmét a biztonságra. Hangsúlyozta, hogy a tömegrendezvényeken váratlan esemény esetén a legfontosabb a pánik elkerülése, egymás segítése és a veszélyeztetett terület fegyelmezett elhagyása. A tanulók ezt követően a katasztrófavédelem tíz perces kisfilmjét tekintették meg, amely bemutatta a tűzoltók mindennapi helytállását, a laktanyákon belüli közösségi összefogást, társadalmi szerepvállalást, kiemelve a katasztrófavédelem rendezvényeinél megörökített emlékezetes pillanatokat. A rövidfilmet követő tapsot már a tűzriadó hangja zavarta meg. A fiatalok a köszöntőben elhangzottak szerint, fegyelmezetten hagyták el a diszkófüsttel egyre jobban telítődő mozitermet.

A rendezvény második felében pályaorientációs programokon vettek részt a diákok. A megyeszékhely hivatásos tűzoltó-parancsnoksága közös műszaki mentési bemutatót tartott a Magyar Vöröskereszttel, az Országos Mentőszolgálattal és a Fejér Medic egyesülettel. A baleseti szimulációban két személygépkocsi ütközött, mindkét autóban egy-egy ember a roncsok közé szorult, őket a tűzoltók feszítővágókkal szabadították ki és a mentőkkel együttműködve emelték ki a járművekből. Ezután különböző kihívások elé állították a tűzoltók a diákokat, akiknek időre kellett beöltözniük a védőruhába. Rövid oktatást követően voltak, aki porral oltották el a többször begyújtott tálcatüzet, és a legvállalkozóbbak a személyautók szélvédőit is kivághatták. A járművek iránt érdeklődőket a gépjárműfecskendők mellett a katasztrófavédelmi mobil labor és a kritikusinfrastruktúra-bevetési egység járműve várta. A rendezvényen néha a tűzoltóautó szirénája is felharsant, amely a visszatükröződő szemekből következtetve nem csak a gyerekek, hanem korcsoporttól függetlenül bizony a fiatalok szívét is megdobogtatja.