A programon az óvodások mellett általános- és középiskolás diákok is részt vettek. A tűzoltók bemutatták a gépjárműfecskendő és a katasztrófavédelmi mobil labor felszereléseit, a kisebbeket játékos tűzoltással várták. A pályaorientációs programok részeként füstsátor is várta a rendezvényre látogatókat. A bátrabbak belebújhattak a védőruhába, a nagyobbak pedig a légzőkészüléket is kipróbálhatták.