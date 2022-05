Április utolsó hétvégéjén tartották meg Őcsényben a Retró majálist. A rendezvényre meghívást kaptak a rendőrség munkatársai is. A nap folyamán az érdeklődők együtt kávézhattak a Bűnmegelőzési Centrum kisbuszában kollégáinkkal, miközben a vagyonvédelem fontosságáról beszélgethettek, írja a police.hu. Azok, akik biztonságban akarták tudni kerékpárjaikat, regisztrálhatták a kétkerekűeket a Bikesafe program keretében. Aki akarta elkészíthette saját ujjlenyomatát is a bűnügyi technikusok segítségével.

Fotók: police.hu

A Humánszolgálat munkatársai toboroztak is. A jelentkezés feltételeiről, valamint a 10 hónapos rendőrképzés felvételi eljárásáról kaptak tájékoztatást az érdeklődők, miközben választ kaptak a rendőri munkával kapcsolatos kérdéseikre is. A toborzás és a képzésre jelentkezés folyamatos, a rendőri szolgálatra elhivatottságot érzők továbbra is jelentkezhetnek a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatán, valamint bármely rendőri szervnél, illetve folyamatosan informálódhatnak a rendőrség honlapján.

A legnépszerűbb rendőrségi program a nap folyamán a kutyás bemutató volt, melyre kicsik és nagyok egyaránt kíváncsiak voltak.