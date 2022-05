Elsőként május 12-én a délelőtti órákban az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán, Szabadbattyán térségében egy kisáruszállító jármű húzódott le az út szélére, mivel menet közben füstölést tapasztalt a sofőr és utasa. A székesfehérvári tűzoltók kiérkezésekor már teljes terjedelmében lángolt az autó. Kevéssel dél után a bicskei tűzoltók vonultak az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalára, ahol Óbarok térségében kigyulladt egy személyautó motortere. Ennél az esetnél egy kamionsofőr nyújtott segítséget, a járművében kötelezően készenlétben tartott porral oltóval sikerült a lánggal égést még a motortérben megszüntetni, a tűzoltók pedig visszahűtötték a felforrósodott részeket. A harmadik eset május 13-án, a hajnali órákban következett be Zámoly közelében, a 8126-os számú úton. Menet közben csaptak fel a lángok egy személyautóban, a sofőr az út szélén megállt, a megyeszékhelyről riasztott tűzoltók már a lángba borult autóval találták magukat szemben. Személyi sérülés egyik esetnél sem történt, írja a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Az esetek példájából kiolvasható, hogy füstöléssel, lánggal égéssel járó műszaki hiba esetén az azonnal megkezdett tűzoltás nagy eséllyel jelentős mértékben csökkenti az anyagi kár mértékét, olyan baleset esetén, ahol beszorult sérült van nem túlzás kijelenteni, hogy életet menthet a helyszínen rendelkezésre álló hordozható tűzoltó készülék.

A személygépjárművekben nem kötelező elhelyezni tűzoltó készüléket, de mindenféleképpen ajánlott a beszerzése. A gyors reagálás és az oltás azonnali megkezdése révén az autóban keletkezett károk jelentősen csökkenthetőek. Emellett más, bajba jutott autóstársunknak is segítséget tudunk nyújtani, ha van nálunk tűzoltó készülék. Az ABC porral oltó készülék is hasznos lehet, de a motortérbe befújva a kis porszemcsék meghibásodást okozhatnak, ezért inkább egy ABF habbal oltó tűzoltó készüléket szerezzünk be. Az utóbbi oltóanyagnak további előnye a porral szemben, hogy hűtő hatása is van, ezzel csökken a visszagyulladás lehetősége.

Egy esetleges tűz bekövetkezésének lehetőségét jelentős mértékben lehet csökkenteni, ha a gépjármű kifogástalan műszaki állapotban van. Hanyag karbantartás, zsír- és olajszármazékokkal szennyezett motortér egyaránt növelik egy tűzeset kockázatát, illetve elősegítik a lángok továbbterjedését. Az autó életkorának, a megtett kilométerek számának növekedésével fokozott figyelmet kell fordítani a biztonságos műszaki állapot fenntartására.

Mit tehetünk, ha kigyullad az autó? Amennyiben füst- vagy égett szagot érzünk, esetleg lángok csapnak ki a motorháztető alól, a műszerfal szellőző nyílásaiból, akkor azonnal félre kell állni, le kell állítani a motort, és ha van, ki kell húzni az indító kulcsot. A jármű átvizsgálása során, amennyiben a motortér felől tapasztalunk tűzre utaló jeleket lassan, lehetőség szerint oldalról nyissuk fel kis mértékben a motorháztetőt. Amennyiben nem így teszünk és szemben állva az autóval a motorháztetőt teljes mozgástartományát kihasználjuk, akkor előfordulhat, hogy a motortérben keletkezett tűz hirtelen nagy mennyiségű levegőhöz, ezzel együtt oxigénhez jut és a belobbanó égéstermékek hatására kicsap a láng, egyenesen az ott álló ember irányába. Ez a jelenség súlyos égési sérülést eredményezhet. Amennyiben van nálunk tűzoltó készülék, akkor a motorháztetőt csak olyan mértékben emeljük fel, hogy a résen keresztül be tudjuk juttatni az oltóanyagot. Amennyiben biztonságosan el tudjuk végezni, az akkumulátorsaruk lehúzásával áramtalanítsuk a járművet. Fontos kihangsúlyozni, hogy a lehúzódott autó közelében is fokozott figyelmet kell fordítani a közlekedésre, hogy ne következzen be gázolás, közlekedési baleset.

A tűz továbbterjedését akkor van esélyünk megakadályozni, ha a keletkezést követő nagyon rövid időablakban beavatkozunk, megkezdjük az oltást. Az úgynevezett teljes lángbaborulás akár egy-két perc alatt is bekövetkezhet, köszönhetően a járművekben található nagy mennyiségű éghető anyagnak. Nagyon fontos, hogy tűz, vagy tűzre utaló jelek észlelésekor megállás után mindenki hagyja el a járművet, kiterjedt tűz esetén pedig távolodjon el biztonságos távolságra. A gyors helyzetfelismerést azonnal segítségkérésnek, segítségnyújtásnak kell követnie.

Vezető képünk illusztráció.