Ezen a héten adta hírül a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, hogy elkaptak egy 19 éves kulcsi férfit, aki május 3-án három kocsit is feltört városunkban, amelyekből készpénzt, bankkártyákat, okmányokat, mobilt is kilopott. A szemtanúk jelzései és a rendőrség hathatós fellépésének köszönhetően még aznap kattant is a bilincs az elkövetően. Az akciót az ügyeletes vezető, Vass Zoltán főhadnagy, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrsének parancsnok-helyettese irányította. Mint azt lapunknak elmondta, ezt az ügyet megelőzően, május 2-án még másik két embert is előállítottak hasonló bűncselekmény miatt.

Vass Zoltán Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Ez az eset a Vasmű téren történt: egy ott parkoló Opel Astra típusú kocsit két férfi feltört egy csavarhúzóval, mondván, zenét akarnak hallgatni, de közben igen nagy rongálást végeztek az autó műszerfalán.

Állampolgári bejelentés érkezett a történtekről, amelyhez részletes személyleírást is kaptunk. Kollégáink azonnal kimentek a helyszínre, és hamar meg is találták őket, ugyanis a téren lévő buszmegállóban ültek – vázolta a főhadnagy.

A két gyanúsítottat előállították a kapitányságra, ahol büntetőeljárás keretén belül gyanúsítottként hallgatták ki őket.

Aztán másnap (május 3-án) reggel fél 6 körül érkezett a bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy fiatalember feltört két kocsit a Piac téren.

Itt mindenképpen szeretném kiemelni azt, hogy az akció sikerességében jelentős szerepe volt az állampolgárok közreműködésének. Az eset kapcsán körülbelül öt hívás is érkezett a központba arról, hogy gyanús személyt látnak, és a lakosok részletes információi segítettek nekünk abban például, hogy feltérképezhettük a tettes útvonalát, célirányosabban tudtuk keresni- mondta Vass Zoltán.

Az egyik kocsinak félig le volt húzva az ablaka, a másik zárva volt, de mindkettőt kinyitotta a 19 éves kulcsi elkövető (aki egyébként lapunk információi alapján helyi illetőségű). Az egyik autót valószínűleg el is akarta lopni, erre utaló nyomokat találtak a gyújtásindítónál. A tettes készpénzt, bankkártyát és személyes okmányokat vett magához, mindamellett egy kalapáccsal jelentős károkat okozott a járművekben is. Egy közelben lévő dohányboltban sört és cigarettát vásárolt. Közben eldobta az okmányokat, így körvonalazódott az útvonala is. A Munkácsy utca felé vette az irányt. Látta, hogy egy dohányboltba árut hoztak, és épp pakolnak a furgonból. Ki akarta használni azt, hogy nem figyelnek, és be is nyúlt a kocsiba. Rajtakapták, de az itt szerzett értékekkel elmenekült a tettes. Nem ment messzire, csak egy közeli boltig, ahol két pizzát rendelt. A rendőrök már nagy erőkkel keresték, jártak is ebben az üzletben előzetesen, így amikor bement az elkövető, jeleztek az egyenruhásoknak, akik ott el is fogták.

Mint azt a főhadnagy elmondta, minden eltulajdonított okmány, értéktárgy meglett, amiket vissza is adtak az érintetteknek, a férfi ellen pedig lopás vétség elkövetése és csalás bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.

A történtek két fontos dologra inthetnek minket. Az egyik, amelyre rendszeresen fel is hívják a figyelmet, hogy mindig zárjuk be az autónkat, ne hagyjunk benne látható helyen semmilyen értéktárgyat. A másik, hogy ne legyünk restek, és ha bármilyen gyanús dolgot észlelünk, szóljunk a rendőrségnek, mert minden apró információ is segítségül szolgálhat egy a bűneset felderítésében.