2021 májusában indult el a Wrong Side of the Road névre keresztelt online program az Egyesült Királyságban, mely idén áprilistól hazánkban is elérhető, az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság, a Zwack Unicum Nyrt. és a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács támogatásával. Az ittas vezetésből adódó balesetek száma továbbra sem elhanyagolható probléma hazánkban. A kampány keretében létrehozott program különlegessége, hogy a néző egy interaktív online beszélgetést folytathat egy olyan valós személlyel, aki a múltban ittas vezetést követett el, megismerve annak igaz történetét.

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság az elmúlt években nyitott volt több olyan társadalmi együttműködésekre, amelyek segítették az ittas vezetés veszélyeire való figyelemfelhívás minél szélesebb körű kommunikációját. Az észérvekkel szemben sokkal hatékonyabbnak bizonyultak az utóbbi évek érzelmekre ható kampányai, melynek soraihoz csatlakozik a Wrong Side of the Road oktatási célú program is. Az alkohol vagy kábítószer fogyasztásából eredően befolyásolt állapotban történő járművezetés a közlekedésbiztonságára kiemelt kockázatot jelent, ezért az ezirányú ellenőrzésekre a továbbiakban is kiemelt hangsúlyt kell fektetni. A gyorshajtást követően az ittas járművezetés a közúti tragédiák legfőbb oka, mely veszélyességét tovább fokozza, hogy az ittas vezetők többsége általában a megengedett sebességet is túllépi.

Fotók: police.hu

Az ittasan okozott balesetek abszolút számait tekintve kedvező a változás. Ezen a téren csökkenés tapasztalható, hiszen 2021-ben 1214 balesetet okoztak ittas állapotban, ami 10,8 %-kal kevesebb a megelőző év azonos időszakában ittasan okozott 1361 balesetnél. Az ittasan okozott balesetek aránya a 2020. évi 9,9 %-ról 2021-ben 8,6 %-ra csökkent.

Az alkoholfogyasztás tekintetében, illetve az ittas járművezetés vonatkozásában a húsvéti időszak alkalmat kínál arra, hogy a járművezetők alkoholtól befolyásolt állapotban üljenek a volán mögé, ezért a Rendőrség 2022. április 14-20. között a ROADPOL éves ellenőrzési terve alapján több napos Alkohol és Drog ellenőrzést folytat. Azonban ne csak a rendőri ellenőrzéstől való félelem tartson vissza bárkit is az ittas vezetéstől, hanem az a negatív élmény, ami elkíséri egy életen keresztül, ha egy vétlen közlekedőnek súlyos vagy maradandó sérülést okoz.

Az alkoholfogyasztás közlekedésbiztonságra gyakorolt hatásait figyelembe véve mondjunk „4 NEM-et az ittas járművezetésre”:

1. NEM vezetek ittasan!

2. NEM ülök be olyan személy autójába, akiről tudom, hogy a járművezetés megkezdése előtt szeszesitalt fogyasztott, illetve megpróbálom megakadályozni, hogy a járművel elinduljon, és felhívom a figyelmét az ittas járművezetés baleseti kockázatára!

3. NEM engedem át a jármű vezetését olyan személynek, akiről tudom, hogy szeszesitalt fogyasztott!

4. NEM kínálom szeszesitallal barátomat, ismerősömet, ha tudom, hogy még járművet fog vezetni

Az áprilisban induló magyarországi kampányban résztvevő cégek kiemelten fontos ügynek tartják a társadalom e témában történő edukációját. A partnerek különböző játékokkal és nyereményekkel ösztönzik a nagyközönség programban való részvételét a tavaszi időszakban.

Hogyan működik a „Wrong Side of the Road” program?

A mindössze 5-10 perces odafigyelést igénylő Wrong Side of the Road program különlegességét többek között az adja, hogy a néző maga irányíthatja a történet menetét, úgy, hogy bizonyos időközönként kiválaszthatja a feltenni kívánt kérdést. A weboldalon (https://drinkdriving.drinkiq.com/locale) elérhető videók valós szereplők, ittas vezetők személyes, emberi történeteit tárják elénk. Az interaktivitás célja, hogy őszinte, a néző érdeklődésének megfelelő tapasztalatot nyújtson, amely oktatási célzatú dimenzióval is rendelkezik. A program különlegessége, hogy az ittas vezetőknek olyan kérdéseket is feltehetünk, amelyeket szemtől szemben sosem kérdeznénk meg egy idegentől, ők pedig kendőzetlenül válaszolni fognak kérdéseinkre. A beszélgetés hasonló egy videókonferenciához, de őszinte, bensőséges hangulatot teremt. A képernyőn lévő személy nyíltan beszámol a vele történt eseményekről, amely a néző számára is okot szolgáltat arra, miért ne üljön ittasan a volán mögé.

Mi a program célja?

A történetek szembesítenek azzal az érzelmi teherrel, amelyet az ittas vezetés okozta balesetek, legyenek azok enyhébb vagy súlyosabb lefolyásúak, nemcsak a vétkes vezetőkre, de azok családtagjaira és barátaira nézve is jelentenek. A történetek fontos eleme az ittas vezetéssel kéz a kézben járó társadalmi megbélyegzettség is, valamint a társadalmi következmények kérdése, vagyis az ittas vezetés hatása az emberi kapcsolatokra. A program a történetek bemutatásán keresztül, fel kívánja hívni a figyelmet az alkohol szervezetre gyakorolt hatására is. Ittas vezetés esetén az alkohol befolyásolja a gondolkodást és a döntéshozatalt, valamint hatással van a kockázatérzékelésre, a reakcióidőre, hangulatra és viselkedésre is.