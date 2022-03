Függőséget okoz, komoly következményekkel, ezért fontos felhívni a szülők és a pedagógusok figyelmét arra, hogy miből lehet észrevenni, ha a gyermek, a fiatalkorú drogozik. Erről beszélgettünk kétrészes cikksorozatban Kiss Dénes őrnaggyal, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetőjével, aki a téma aktualitása kapcsán elmondta, körülbelül két hete kereste fel a helyi kapitányságot egy apa: segítséget kért, mert az a gyanúja, hogy gyermeke kábítószerezik.

– Minden kapitányságon van egy drogprevenciós tiszt, egy összeköttető személy, aki tanácsokat ad azoknak, akik felkeresik a problémájukkal. Nálunk Szentes Marianna c. r. alezredes áll a segítséget kérők rendelkezésére minden hónap második szerdáján, de telefonon is elérhető. Az említett szülő elmondta, hogy pénz tűnt el otthonából, a fiára gyanakszik, mert úgy látja, hogy drogozik. Nem szerette volna feljelenteni, csak segítséget kért. Erre van lehetőség, hozzátartozóként ezt megteheti, és ekkor van segítségre a drogprevenciós tiszt, aki például szakintézményeket javasol, és vázolja, hogy milyen lehetőségek vannak a függőségben szenvedők kezelésére – mondta Kiss Dénes. Nem egy esetben sikerült a rendőrség közbenjárásával kábítószere­ző fiatalt drogelvonó intézményben elhelyezni. Nyilván ehhez az is kell, hogy az érintett is belássa, nem jó az, amit csinál, megvan benne a szándék, a hajlandóság a leszokásra, és változtatni akar.

Sokan azt gondolják, hogy ha a rendőrséghez fordulnak a gyermek gondjával, akkor azonnal büntetőeljárás indul. Nem feltétlen ez a következmény, bár mint azt Kiss Dénes elmondta, arra is volt már precedens, hogy feljelentést tett a szülő, mert úgy vélte, a rend­őrség hatására észhez tér a gyermek (ha már rá nem hallgatott). Segítséget, tanácsot a már említett drogprevenciós tiszttől is lehet kérni helyben, de internetes oldalakon is számos hasznos információval szolgálnak, működik a 112-es segélyhívószám, és az ingyenes telefontanú számán (80/555-111) anonim módon is bejelentést lehet tenni.