A városvezető tájékoztatása szerint Dunaföldvár önkormányzata azonnal egy szükséglakást biztosított a szerencsétlenül járt család számára, amelyet a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével már berendeztek, be is fűtöttek, így ma már ott tudnak éjszakázni. Holnap felveszik a kapcsolatot az általános iskolával, hogy egyeztessenek a nagyobbik gyermek taneszközeinek pótlásáról, a két segélyszervezet közben pedig a legfontosabb felszerelések: ruházat, konyhai eszközök, ágyneműk beszerzésében segíti a családot. Ennek részleteiről, hogy mire is van leginkább szükség, a Vöröskereszt alábbi, nyilvános Facebook-posztból derül ki.

Horváth Zsolttól a teol.hu megtudta, az önkormányzat elsőként egy egyszeri gyorssegéllyel támogatja a nehéz helyzetbe került családot a keddi napon. Mint mondta, egyelőre nem tudja, hogy családon belül van-e aki segítsen, még fel kell dolgozniuk, ami történt, és ezt követően a továbbiakról egyeztetnek velük. Amiben tud, segít a város - jelezte a polgármester. Beszélgetésünk idején dr. Süveges Árpád Róbertné alpolgármester még a helyszínen tartózkodott azért, hogy a rászorult családot támogassa, amiben lehetséges.