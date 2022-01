A viharos erejű szél miatt országosan már több mint hatszáz bejelentés érkezett több megyéből és a fővárosból. Akár száz kilométer/órát meghaladó széllökések is előfordulhatnak. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak, megrongálódott épületek miatt érkeznek bejelentések a műveletirányítási ügyeletekre. Ezekben a percekben is zajlik a kárfelszámolás, több helyszínen dolgoznak a megyék hivatásos, önkormányzati, létesítményi és önkéntes tűzoltóegységei. Budapest XIII. kerületében, a Tüzér utcában egy épület teteje, míg Dunakeszin, a Wass Albert utcában egy társasház bádoglemeze rongálódott meg. A Pest megyei Gyömrőn, a Köztársaság utcában egy kétszintes családi ház tűzfalát döntötte meg a viharos szél. Monoron, a Pilisi úton autóra és kerítésre dőlt egy fa, míg a Bajza utcában egy lakóház kéményét rongálta meg a viharos szél. Bács-Kiskun megyében Kecskeméten, a Csabay Géza körútra riasztották a tűzoltókat, ahol egy negyven négyzetméteres sátrat borított fel a szél. Fejér megyében is több helyszínen dolgoznak a tűzoltók. Dunaújvárosban, a Béke téren egy közlekedési lámpa szakadt le, Gárdonyban, a Kőrösi Csoma Sándor téren egy lakóház kéménye mozdult el. Jász-Nagykun-Szolnok megyében például Karcagon, a Diófa utcában dolgoznak a tűzoltók, ahol egy lemezgarázst mozdított el a szél. Csongrád-Csanád megyéből is egyre több bejelentés érkezik a viharos időjárás miatt. Hódmezővásárhelyen, a Medgyessy Ferenc utcában egy veszélyesen megdőlt fa miatt kértek segítséget, a Vidacs utcában pedig egy tűzfal rongálódott meg.