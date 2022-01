A vádirat szerint a férfi 13 éves kora óta kábítószerhasználó, amely mellett időnként szeszesitalt fogyasztott, illetve nyugtatókat is szedett. A vádlott a kábítószertől, alkoholtól, gyógyszerektől befolyásolt állapotban, vagy amiatt, mert ezek hiányoztak neki, erőszakosan viselkedett öccsével és anyjával. A férfi 2020-tól 2021. április 25-ig rendszeresen, heti két-három alkalommal követelt pénzt az anyjától, majd az így kapott 5- 10 ezer forint körüli összegeket kábítószerre költötte. Amennyiben az anyja megtagadta a kérését, agresszívvá vált, kiabált, fenyegetőzött, berendezési tárgyakat tört össze a lakásban. Egyik alkalommal egy 10 cm pengehosszúságú késsel hadonászott az anyja felé azt kiabálva, hogy valakit le fog szúrni. A férfi a testvérét azzal fenyegette, hogy megveri, elvágja a torkát, amennyiben az anyja által vásárlás céljából átadott bankkártyáról 3-10 ezer forint közötti összegeket nem vesz fel és nem ad át a vádlottnak.

A sértett az idősebb és erősebb testalkatú vádlottól félt, ezért a követeléseinek eleget tett. A vádlott bántalmazás kilátásba helyezésével a testvérével többször szexuális cselekményt is végzett. A férfi a sértettet többször megfenyegette azzal, hogy ha feljelentést tesz, illetve a rendőrséghez fordul, akkor megöli. Az ügyészség vádiratában a terhelttel szemben fegyházbüntetés kiszabását, közügyektől eltiltást, a letartóztatás fenntartását indítványozta. Az Ügyészség indítványt tett arra is, hogy a bíróság a terheltet végleges hatállyal tiltsa el minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel hatalmi vagy befolyási viszonyban áll.