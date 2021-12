Fejér megyében idén már 260 otthonban csaptak fel a lángok, szerencsére egyik lakástűz sem követelt áldozatot, ám 17-en megsérültek, többségük füstmérgezés miatt. A lakástüzeknél legtöbbször nem a tűz okoz sérülést, hanem a felszabaduló füst vezet füstmérgezéshez, rosszabb esetben halálhoz. Mindez megelőzhető, ha füstérzékelőt helyezünk el a lakásban. Az eszköz 85 decibeles hangerővel jelzi a tüzet annak kezdeti szakaszában, amikor még könnyen meg lehet fékezni. Ez a hangerő a legmélyebben alvó embert is felébreszti. Elég egy négyzetméteres, sőt akár néhány négyzetcentiméteres tűz is ahhoz, hogy annyi mérgező füst keletkezzen, ami tragédiához vezet. Sok használati tárgyunk, bútorunk tartalmaz ugyanis műanyagokat, ezek égésekor mérgező gázok keletkeznek.



A dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat decemberig 55 esetben riasztották lakás- és melléképülettűzhöz, az esetek egyharmada Dunaújvárosban történt. A lakástüzek legtöbbször nyílt láng, például gyertya használatára, elektromos hibára, főzés közbeni figyelmetlenségre vagy dohányzásra vezethetőek vissza. Gyakori, hogy a fűtési rendszer hibája miatt gyulladt ki a lakás. Tulajdonképpen mindegy, hogy milyen technológiával fűtünk, ezek hőtermelő, gyakran nyílt lánggal égő berendezések, és a meghibásodásukból, figyelmetlen használatukból tűz keletkezhet. Fontos ezeket karbantartani, a közelükből pedig minden éghető anyagot elpakolni. A tüzelőt sose tároljuk a kályha, kazán közelében, hiszen bármikor kipattanhat egy szikra, amely meggyújthatja a közelben levő dolgokat, akár a bekészített tűzifát is.



A lakástüzek 99 százaléka emberi gondatlanság miatt történik, éppen ezért megelőzhetőek. Nagyon fontos, hogy a napi rutin és a megszokások mellett figyeljünk otthonunk biztonságára, ne feledkezzünk meg az égő gyertyáról, a tüzelőt tegyük távolabb a kályhától, kazántól, figyeljünk a tűzhelyen készülő ételre, az adventi elektromos lámpafüzéreket éjszakára - és ha elmegyünk otthonról – kapcsoljuk ki. A tragédiák elkerülése érdekében javasolt füstérzékelőt vásárolni otthonra és jobban figyelni idős, egyedül élő rokonainkra, ismerőseinkre, szomszédainkra. Egy 2-3 ezer forintért beszerezhető füstérzékelő tűz esetén életet ment.



Az otthonunkban keletkezett tüzet csak akkor próbáljuk meg eloltani, ha azt testi épségünk kockáztatása nélkül meg tudjuk tenni. Ha nagyobb a tűz, meneküljünk ki az épületből és hívjuk a tűzoltókat a 112-es segélyhívó számon.