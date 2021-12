A fiatal nem ismeretlen a rendőrök előtt, jelenleg garázdaság, könnyű testi sértés és zaklatás vétség miatt is nyomoznak ellene. Még szeptemberben vert meg egy férfit, majd törte be egy bottal a sértett autójának a szélvédőjét. Ezt követően az ügyben kihallgatott tanút kezdte el rendszeresen fenyegetni, zaklatni. Ezeken túl nem régen vádat is emeltek ellene több erőszakos bűncselekmény, így többek között súlyos testi sértés és lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt is.