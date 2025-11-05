november 4., kedd

Szerdai napsugár a hűvösben

Milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban? Szerdán a rétegfelhők megszűnése után csak fátyolfelhők szűrik a napsütést, és ezekből eső nem fordul elő. 15 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

Milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban? Szerdán reggel a hőmérséklet 5 fok körül alakul. A napot csupán vékony fátyolfelhők takarhatják, délutánra pedig 15 fokig melegszik az idő, estére azonban ismét 5 fok köré csökken.

milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban
Milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban? A napsütést csupán vékony fátyolfelhők takarhatják, a délutáni hőmérséklet pedig körülbelül 15 fok körül alakul.
A következő napon, csütörtökön Dunaújvárosban lehetnek tartósabban rétegfelhős tájak, máshol inkább a napsütés lesz túlsúlyban. Nem lesz csapadék. Marad a 14-15 fok körüli maximum.

Röviden, hogy milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban

A napos időt szerdán csak vékonyabb felhőréteg zavarhatja meg, és napközben a hőmérséklet 15 fokig emelkedik.

Magyarország időjárása: A gomolyfelhők feloszlanak, és túlnyomóan derült időben lesz részünk. Éjszakára átmenetileg sokfelé párássá válik a levegő, köd is képződhet, de szerdán napközben mindenütt javulnak a látási viszonyok. Csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A HungaroMet előrejelzése szerint előrejelzése szerint nincs érvényben riasztás.

