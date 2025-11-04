november 3., hétfő

1 órája

Esőcseppek a napfény útjában Dunaújvárosban

Milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban? Kedden miután a reggeli ködfoltok eloszlanak, hosszabb időre előbújik a nap, melyet időnként felhők zavarhatnak meg. A nappali hőmérséklet körülbelül 13 fok körül alakul.

Duol.hu

Milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban? Kedden reggel 5 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. A ködfoltok feloszlása után derültebb idő várható, napközben a hőmérséklet 13 fokra melegszik, helyenként gyenge eső is előfordulhat. Estére a levegő 4 fokig hűl.

milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban
Milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban? A ködfoltok felszállása után előbújik a nap, gyenge eső is kialakulhat. A délutáni hőmérséklet 13 fok lesz.
Forrás: Canva

A következő napon, szerdán Dunaújvárosban változóan felhős, napos idő várható, csapadék nélkül. A hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul.

Összefoglalva, hogy milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban

A ködfoltok feloszlása után kedden naposabb idő várható, a délutáni órákban a hőmérséklet 13 fokra emelkedik, és gyenge eső is előfordulhat.

Magyarország időjárása: a köd és rétegfelhőzet feloszlása után jellemzően napos idő várható kevés felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. A HungaroMet előrejelzése szerint előrejelzése szerint nincs érvényben riasztás.

Forrás: koponyeg.hu

