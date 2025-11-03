november 2., vasárnap

Achilles névnap

15°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

A felhők suttognak – szeles, borongós időre készülhetünk

Címkék#Koponyeg#időjárás#előrejelzés#Dunaújváros#szél#hőmérséklet#zápor

Milyen időjárás lesz holnap Dunaújvárosban? Hétfőn borongós és szeles idő vár ránk, néhol esővel, a maximumok 10–15 fok között alakulnak.

Duol.hu

Milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban? Hétfőn nyugat felől beborul az ég, egyre több helyen várható eső, északnyugaton élénk, erős széllel. A hőmérséklet 10–15 fok között alakul.

Milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban
Milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban? Szeles és esős hétfő: várható, nyugaton csökkenhet a felhőzet, de sokfelé élénk ÉNy-i szélre készüljünk.
Fotó: Shutterstock

A következő napon, hétfőn nyugat felől egyre nagyobb területen borul be az ég, és az ország nyugati, valamint középső tájain egyre több helyen kezd el esni az eső. A csapadék délután, estefelé fokozatosan csökken, különösen a nyugati régiókban, ahol lassan felszakadozik a felhőzet. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, így szeles, hűvösebb időre készülhetünk. A nappali hőmérséklet visszaesik, 10 és 15 fok közé esik, így a hét eleje enyhén hűvös, csapadékos hangulatban telik.

Röviden, hogy milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban

Hétfőn nyugat felől eső érkezik, az ÉNy-i szél sokfelé erős lesz, így érdemes rétegesen öltözni. Esős, szeles időre számíthatunk: a hőmérséklet 10–15 fok között mozog majd.

Magyarország időjárása: Nyugat felől frontális felhőzet érkezik, amely a Dunántúlon borult időt okoz, míg keleten reggelig még vékonyabb lehet a felhőzet. Estétől egyre több helyen várható eső vagy záporeső, főként a Dunántúlon és néhány északkeleti területen, a Nyugat-Dunántúlon pedig jelentősebb csapadék is hullhat. A délnyugati szél a nyugati tájakon északnyugatira fordul, helyenként megerősödik, a magasabb részeken pedig viharos lökések is előfordulhatnak. Az éjszakai hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul, de északkeleten ennél hidegebb is lehet. Jelenleg a HungaroMet előrejelzése szerint nincs érvényben riasztás.

Forrás: koponyeg.hu

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu