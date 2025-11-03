A felhők suttognak – szeles, borongós időre készülhetünk

Milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban? Hétfőn nyugat felől beborul az ég, egyre több helyen várható eső, északnyugaton élénk, erős széllel. A hőmérséklet 10–15 fok között alakul.

Milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban? Szeles és esős hétfő: várható, nyugaton csökkenhet a felhőzet, de sokfelé élénk ÉNy-i szélre készüljünk.

Fotó: Shutterstock

A következő napon, hétfőn nyugat felől egyre nagyobb területen borul be az ég, és az ország nyugati, valamint középső tájain egyre több helyen kezd el esni az eső. A csapadék délután, estefelé fokozatosan csökken, különösen a nyugati régiókban, ahol lassan felszakadozik a felhőzet. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, így szeles, hűvösebb időre készülhetünk. A nappali hőmérséklet visszaesik, 10 és 15 fok közé esik, így a hét eleje enyhén hűvös, csapadékos hangulatban telik.

Röviden, hogy milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban

Hétfőn nyugat felől eső érkezik, az ÉNy-i szél sokfelé erős lesz, így érdemes rétegesen öltözni. Esős, szeles időre számíthatunk: a hőmérséklet 10–15 fok között mozog majd.

Magyarország időjárása: Nyugat felől frontális felhőzet érkezik, amely a Dunántúlon borult időt okoz, míg keleten reggelig még vékonyabb lehet a felhőzet. Estétől egyre több helyen várható eső vagy záporeső, főként a Dunántúlon és néhány északkeleti területen, a Nyugat-Dunántúlon pedig jelentősebb csapadék is hullhat. A délnyugati szél a nyugati tájakon északnyugatira fordul, helyenként megerősödik, a magasabb részeken pedig viharos lökések is előfordulhatnak. Az éjszakai hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul, de északkeleten ennél hidegebb is lehet. Jelenleg a HungaroMet előrejelzése szerint nincs érvényben riasztás.

Forrás: koponyeg.hu