Ködbe burkolt reggel, titkokkal teli nap Dunaújvárosban

Milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban? Vasárnap reggel 10 fokos hőmérsékletre és ködre számíthatunk, amely azonban hamar felszáll. Megnövekszik a felhőzet és délutánra a csúcshőmérséklet elérheti a 21 fokot. Az esti óráktól csapadék kialakulása várható, a hőmérséklet 9 fokra csökken.

Milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban? Napközben változóan felhős időre számíthatunk, estétől pedig gyenge eső is előfordulhat.

Forrás: Canva

A következő napon, hétfőn Dunaújvárosban délelőtt még lehet zápor, majd fokozatosan csökken a felhőzet. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 16–17 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

Röviden, hogy milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban

A reggeli köd eltűnése után nyugatról fokozatosan beborul az ég, estétől pedig kisebb esőre lehet számítani. A hőmérséklet csúcsa 15–21 °C között alakul.

Magyarország időjárása során kevés fátyolfelhő mellett sok napsütés várható, azonban északkeleten, valamint az Alpokalján és Sopron környékén lehetnek tartósabban felhős körzetek. Éjjel növekszik a fátyolfelhőzet, ami vasárnap olykor szűrheti a nap fényét. A HungaroMet előrejelzése szerint jelenleg nincs érvényben riasztás.

Forrás: koponyeg.hu