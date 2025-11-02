48 perce
Ködbe burkolt reggel, titkokkal teli nap Dunaújvárosban
Milyen időjárás lesz holnap Dunaújvárosban? Vasárnap a reggeli köd feloszlása után fokozatosan beborul az ég, és estére néhol már kisebb eső is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 21 fok körül alakul.
Milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban? Vasárnap reggel 10 fokos hőmérsékletre és ködre számíthatunk, amely azonban hamar felszáll. Megnövekszik a felhőzet és délutánra a csúcshőmérséklet elérheti a 21 fokot. Az esti óráktól csapadék kialakulása várható, a hőmérséklet 9 fokra csökken.
A következő napon, hétfőn Dunaújvárosban délelőtt még lehet zápor, majd fokozatosan csökken a felhőzet. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 16–17 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
Röviden, hogy milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban
A reggeli köd eltűnése után nyugatról fokozatosan beborul az ég, estétől pedig kisebb esőre lehet számítani. A hőmérséklet csúcsa 15–21 °C között alakul.
Magyarország időjárása során kevés fátyolfelhő mellett sok napsütés várható, azonban északkeleten, valamint az Alpokalján és Sopron környékén lehetnek tartósabban felhős körzetek. Éjjel növekszik a fátyolfelhőzet, ami vasárnap olykor szűrheti a nap fényét. A HungaroMet előrejelzése szerint jelenleg nincs érvényben riasztás.
Forrás: koponyeg.hu
