november 1., szombat

Marianna névnap

15°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

48 perce

Ködbe burkolt reggel, titkokkal teli nap Dunaújvárosban

Címkék#Koponyeg#időjárás#előrejelzés#Dunaújváros#szél#hőmérséklet#zápor

Milyen időjárás lesz holnap Dunaújvárosban? Vasárnap a reggeli köd feloszlása után fokozatosan beborul az ég, és estére néhol már kisebb eső is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 21 fok körül alakul.

Duol.hu

Milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban? Vasárnap reggel 10 fokos hőmérsékletre és ködre számíthatunk, amely azonban hamar felszáll. Megnövekszik a felhőzet és délutánra a csúcshőmérséklet elérheti a 21 fokot. Az esti óráktól csapadék kialakulása várható, a hőmérséklet 9 fokra csökken.

milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban
Milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban? Napközben változóan felhős időre számíthatunk, estétől pedig gyenge eső is előfordulhat.
Forrás: Canva

A következő napon, hétfőn Dunaújvárosban délelőtt még lehet zápor, majd fokozatosan csökken a felhőzet. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 16–17 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

Röviden, hogy milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban

A reggeli köd eltűnése után nyugatról fokozatosan beborul az ég, estétől pedig kisebb esőre lehet számítani. A hőmérséklet csúcsa 15–21 °C között alakul.

Magyarország időjárása során kevés fátyolfelhő mellett sok napsütés várható, azonban északkeleten, valamint az Alpokalján és Sopron környékén lehetnek tartósabban felhős körzetek. Éjjel növekszik a fátyolfelhőzet, ami vasárnap olykor szűrheti a nap fényét. A HungaroMet előrejelzése szerint jelenleg nincs érvényben riasztás.

Forrás: koponyeg.hu

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu