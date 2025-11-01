október 31., péntek

Mai évfordulók
Napsütéssel fűszerezett idő Dunaújvárosban

Címkék#Fejér vármegye#Koponyeg#időjárás#előrejelzés#Dunaújváros#csapadék#szél#hőmérséklet

Milyen időjárás lesz holnap Dunaújvárosban? Szombaton legfeljebb fátyolfelhők szűrik a napsütést, de északkeleten tartósabban felhős területek is előfordulhatnak. Csapadék nem valószínű, a hőmérséklet elérheti a 21 fokot.

Duol.hu

Milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban? Szombaton a kora reggeli órákban 9 fok körül alakul a hőmérséklet, a napsütést csupán vékony felhőréteg takarja majd. Délutánra 21 fokig melegszik a levegő, csapadékra nem kell számítani, estére pedig 9 fok köré hűl az idő.

milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban
Milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban? Szombaton napos, fátyolfelhős idő várható 9–21 fok között, csapadék nélkül.
Forrás: Canva

A következő napon, vasárnap Dunaújvárosban a reggel ködös lesz, majd nyugat felől fokozatosan felhősödik az ég, csapadék azonban csak az esti órákban várható. A nappali hőmérséklet 15–21 fok között alakul.

Röviden arról, hogy milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban

A nap sugarai csak ritkán törnek át a vékony felhőrétegen, északkeleten azonban hosszabb ideig borongós maradhat az ég. Csapadék nem várható, a hőmérséklet 21 fokra emelkedik.

Magyarország időjárása szombaton túlnyomóan napos lesz, fátyolfelhőkkel, csapadékra nincs kilátás. A déli szél főként az Észak-Dunántúlon lehet élénk, máshol mérsékelt marad. Éjszaka a hőmérséklet -1 és 13 fok között alakul, napközben pedig 17–22 fokig melegszik, északkeleten ennél hűvösebb lehet.

A HungaroMet előrejelzése szerint jelenleg nincs érvényben riasztás.

Forrás: koponyeg.hu

