1 órája
Így alakul az idő holnap Dunaújvárosban
Milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban? Pénteken a reggeli pára feloszlását követően a rétegfelhők mellett időnként a nap is előbújik, csapadékra nem kell számítani.
Milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban? Pénteken hajnalban 10 fok körül alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, a párásság megszűnését követően helyenként rétegfelhős égbolt várható. A délután során 17 fokig emelkedik a hőfok, azonban megnövekedhet a felhőzet. Csapadék nem valószínű. Pénteken estére visszaesik a hőmérséklet 10 fok köré, gyenge szél kíséretében.
A következő napon, szombaton Dunaújvárosban 20 és 22 fok közötti hőmérséklet várható. A napsütést helyenként fátyolfelhők szűrhetik, de csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire gyenge marad, mérsékelt szél kíséretében.
Összefoglalva mutatjuk, milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban
Dunaújvárosban kellemes, kora novemberhez képest kimondottan enyhe idő várható. A napsütést legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet a nap folyamán 17 fok köré emelkedik, így összességében kifejezetten jó időre számíthatunk.
Magyarország időjárása során országosan túlnyomóan napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A délnyugati szél délután nyugatira fordul, miközben fokozatosan mérséklődik, és egyre nagyobb területen veszít erejéből.
A HungaroMet előrejelzése szerint jelenleg nincs érvényben riasztás.
Forrás: koponyeg.hu
