Így alakul az idő holnap Dunaújvárosban

Milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban? Pénteken hajnalban 10 fok körül alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, a párásság megszűnését követően helyenként rétegfelhős égbolt várható. A délután során 17 fokig emelkedik a hőfok, azonban megnövekedhet a felhőzet. Csapadék nem valószínű. Pénteken estére visszaesik a hőmérséklet 10 fok köré, gyenge szél kíséretében.

Milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban? Enyhe, napos idő várható fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, 20 fok körüli hőmérséklettel.

Forrás: Canva

A következő napon, szombaton Dunaújvárosban 20 és 22 fok közötti hőmérséklet várható. A napsütést helyenként fátyolfelhők szűrhetik, de csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire gyenge marad, mérsékelt szél kíséretében.

Összefoglalva mutatjuk, milyen idő lesz holnap Dunaújvárosban

Dunaújvárosban kellemes, kora novemberhez képest kimondottan enyhe idő várható. A napsütést legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet a nap folyamán 17 fok köré emelkedik, így összességében kifejezetten jó időre számíthatunk.

Magyarország időjárása során országosan túlnyomóan napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A délnyugati szél délután nyugatira fordul, miközben fokozatosan mérséklődik, és egyre nagyobb területen veszít erejéből.

A HungaroMet előrejelzése szerint jelenleg nincs érvényben riasztás.

Forrás: koponyeg.hu