Most nézzük, hogyan alakul Dunaújváros időjárása a következő napokban: a hét közepén még enyhébb időre, később viszont hűvösebb, borongós őszi napokra készülhetünk.

Dunaújváros időjárása egyre inkább őszies arcát mutatja.

Hogyan alakul Dunaújváros időjárása a héten

Csütörtökön változóan felhős idő várható, estére északkelet felől egyre inkább kitisztul az ég. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. Az északkeleti szél sokfelé erős lesz. Reggel -1 és +7 fokot mérhetünk, délután nagyjából 15 fokra melegszik a levegő.

Pénteken hosszabb napos időszakok mellett gomolyfelhők jelennek meg, főként a keleti országrészben, de csapadék kialakulásának kicsi az esélye. Hajnalban több helyen fagyhat. Délutánra 12–17 fok közötti értékekre számíthatunk.

Szombaton nyugaton sok napsütés, keleten viszont több felhő jellemzi az időt. A Tiszántúlon záporok is kialakulhatnak. A délutáni hőmérséklet 15 fok körül alakul.

Vasárnap erősen felhős idő ígérkezik, többfelé esővel, záporral. A nyugati szél gyakran élénkül meg. A hőmérséklet 14–15 fok körül marad.

Forrás: koponyeg.hu